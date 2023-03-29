Письмо пришло на почту директоров: в Днепре «заминировали» три колледжа

Сообщения о заминировании приходят ежедневно.

Так, в понедельник, 27 марта, на электронную почту СБУ пришло сообщение о заминировании всех колледжей и здания Службы безопасности Украины. Тогда правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов.

Во вторник, 28 марта, история повторилась: неизвестные сообщили о заминировании трех колледжей: Днепровского индустриально-педагогического колледжа; Днепровского индустриально-педагогического профессионального колледжа; Днепропетровского технологическо-экономического колледжа.

На этот раз письмо пришло на электронную почту директоров этих заведений.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

Правоохранители проверили здания колледжей, никаких взрывоопасных предметов не обнаружили. Информация о заминировании не подтвердилась.

Отметим: если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните на линии “101” или “102”.

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