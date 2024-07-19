Пили мало воды: в Днепре по меньшей мере четверо детей пострадали от аномальной жары

За последнюю неделю четверо детей попали в больницу из-за теплового удара.

Адская жара, мучившая жителей Днепра последнюю неделю, отступила. Однако за это время немало людей обратились за помощью к медикам с жалобами на тепловой удар. Из-за палящего солнца и рекордных +37 пострадали также дети, рассказала семейный врач Елена, пишет Суспільне.

Малыши перегрелись, потому что мало пили и находились на палящем солнце.

На днях зафиксированы следующие случаи:

Один ребенок ехал в поезде, где не было возможности проветрить помещение, а кондиционер слабо работал.

Другой мальчик пошел гулять с друзьями, не взяв с собой воды.

Второй мальчик с друзьями уехал на реку и тоже мало пил воды.

Ребенок трех лет долго пробыл на солнце.

Сейчас с малышами все хорошо, они получили необходимую помощь.

Родителям советуют выходить на прогулку с ребенком не позднее девяти часов утра, держаться тени и давать малышам пить воду. Лучше отдать предпочтение чистой теплой воде или горячему чаю.

Ребенку до года на килограмм веса нужно выпивать 110 миллилитров жидкости. Детям старше 6 месяцев следует предлагать воду каждые 15-20 минут.

Если ребенок перегрелся – немедленно обращайтесь к врачу.

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