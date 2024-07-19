Пили мало воды: в Днепре по меньшей мере четверо детей пострадали от аномальной жары

Адская жара, мучившая жителей Днепра последнюю неделю, отступила. Однако за это время немало людей обратились за помощью к медикам с жалобами на тепловой удар. Из-за палящего солнца и рекордных +37 пострадали также дети, рассказала семейный врач Елена, пишет Суспільне.
Малыши перегрелись, потому что мало пили и находились на палящем солнце.
На днях зафиксированы следующие случаи:
Сейчас с малышами все хорошо, они получили необходимую помощь.
Родителям советуют выходить на прогулку с ребенком не позднее девяти часов утра, держаться тени и давать малышам пить воду. Лучше отдать предпочтение чистой теплой воде или горячему чаю.
Ребенку до года на килограмм веса нужно выпивать 110 миллилитров жидкости. Детям старше 6 месяцев следует предлагать воду каждые 15-20 минут.
Если ребенок перегрелся – немедленно обращайтесь к врачу.
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