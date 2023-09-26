Пилоны и ванты: Южный мост в Днепре мог быть совсем другим (ФОТО)

Южный мост – автомобильный мост в Днепре, который соединяет жилмассивы Приднепровск и Победа.

Многие видели эту переправу, но мало кто знает, что она могла выглядеть совсем иначе.

По первоначальному проекту Южный мост должен был быть вантовым. Но позже от этой идеи отказались из-за того, что на месте, где предполагали построить несущие опоры под пилоны моста, слишком мягкая почва.

Фото того, как бы выглядел Южный мост по первоначальному проекту, опубликовал Даниил Мороз в ФБ-сообществе «Екатеринослав — Днепропетровск: история, фото».

Вантовый мост — тип подвесного моста, состоящий из одного или более пилонов, соединенных с дорожным полотном с помощью прямолинейных стальных канатов — вантов.

Добавим: строительство Южного моста длилось 18 лет и происходило в 2 очереди: с 1982 по 1993 и с 1998 по 2000 гг. В настоящее время мост функционирует не только по прямому назначению. Он является частью новой объездной дороги в Днепре, которую строят, начиная с 2011 года.

А так мост выглядит сейчас:

Напомним, ранее мы писали, что в сети показали редкие фото со строительства гостиницы “Парус”: самое депрессивное сооружение не только Днепра, но и всей страны.

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