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Пилоны и ванты: Южный мост в Днепре мог быть совсем другим (ФОТО)

Сегодня 12:17
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Южный мост – автомобильный мост в Днепре, который соединяет жилмассивы Приднепровск и Победа.

Новости Днепра про Пилоны и ванты: Южный мост в Днепре мог быть совсем другим (ФОТО)

Многие видели эту переправу, но мало кто знает, что она могла выглядеть совсем иначе.

По первоначальному проекту Южный мост должен был быть вантовым. Но позже от этой идеи отказались из-за того, что на месте, где предполагали построить несущие опоры под пилоны моста, слишком мягкая почва.

Фото того, как бы выглядел Южный мост по первоначальному проекту, опубликовал Даниил Мороз в ФБ-сообществе «Екатеринослав — Днепропетровск: история, фото».

Новости Днепра про Пилоны и ванты: Южный мост в Днепре мог быть совсем другим (ФОТО)

Новости Днепра про Пилоны и ванты: Южный мост в Днепре мог быть совсем другим (ФОТО)

Вантовый мост — тип подвесного моста, состоящий из одного или более пилонов, соединенных с дорожным полотном с помощью прямолинейных стальных канатов — вантов.

Новости Днепра про Пилоны и ванты: Южный мост в Днепре мог быть совсем другим (ФОТО)

Новости Днепра про Пилоны и ванты: Южный мост в Днепре мог быть совсем другим (ФОТО)

Добавим: строительство Южного моста длилось 18 лет и происходило в 2 очереди: с 1982 по 1993 и с 1998 по 2000 гг. В настоящее время мост функционирует не только по прямому назначению. Он является частью новой объездной дороги в Днепре, которую строят, начиная с 2011 года.

А так мост выглядит сейчас:

Новости Днепра про Пилоны и ванты: Южный мост в Днепре мог быть совсем другим (ФОТО)

Напомним, ранее мы писали, что в сети показали редкие фото со строительства гостиницы “Парус”: самое депрессивное сооружение не только Днепра, но и всей страны.

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Новости Днепра про Пилоны и ванты: Южный мост в Днепре мог быть совсем другим (ФОТО)Українська Новости Днепра про Пилоны и ванты: Южный мост в Днепре мог быть совсем другим (ФОТО)Русский

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