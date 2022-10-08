Пылающий Крымский мост: что говорят российские власти и как отреагировали в Украине

В субботу, 8 октября, произошел пожар на Крымском мосту. Местные жители начали публиковать фото с горящей переправой. Позже ситуацию прокомментировали оккупационные власти полуострова. По их словам, загорелись вагоны с топливом.
Глава так называемого парламента Крыма Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили «украинские вандалы». Известно, что рухнули две секции автомобильной переправы со стороны Краснодара, а также повреждения железнодорожного полотна.
Пресссекретарь российского диктатора Песков сообщил, что Путин знает о разрушениях моста и поручил создать комиссию по этому поводу.
А вот российские военкоры говорят о террористах, взорвавших на мосту грузовик.
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что российское незаконное строительство начинает разваливаться и загораться. Он объяснил это тем, что если строить что-то взрывоопасное – оно рано или поздно взорвется.
Михаил Подоляк тоже прокомментировал горящий мост. И намекнул, что это только начало.
Пока так называемые Крымские власти говорят, что скоро будут запущены паромы, но местные и российские военкоры говорят, что это невозможно, потому что паромов на полуострове нет.
Пока так звали власти предлагает крымчанам выезжать с полуострова «сухопутным коридором» через оккупированный Мелитополь.
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