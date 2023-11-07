Пятеро человек травмированы: вблизи Днепра столкнулись два автомобиля и мотоблок

В Днепровском районе произошло серьезное ДТП.

Во вторник, 7 ноября, вблизи Селища Степное Слобожанской общины Днепровского района произошло тройное ДТП. По информации от ГСЧС, столкнулись «ВАЗ-2115», «Opel Vectra» и мотоблок, в результате чего пять человек получили травмы.

Прибывшие на место спасатели увидели, что водителя ВАЗа зажало внутри деформированного кузова автомобиля. Травмированного 72-летнего мужчину деблокировали и передали медикам для дальнейшей госпитализации.

Также в больницу госпитализировали пассажирку автомобиля «ВАЗ 2115», водителя с пассажиром автомобиля «Opel Vectra» и водителя мотоблока.

Детали ДТП устанавливают правоохранители.

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