Пятеро человек травмированы: вблизи Днепра столкнулись два автомобиля и мотоблок

Во вторник, 7 ноября, вблизи Селища Степное Слобожанской общины Днепровского района произошло тройное ДТП. По информации от ГСЧС, столкнулись «ВАЗ-2115», «Opel Vectra» и мотоблок, в результате чего пять человек получили травмы.
Прибывшие на место спасатели увидели, что водителя ВАЗа зажало внутри деформированного кузова автомобиля. Травмированного 72-летнего мужчину деблокировали и передали медикам для дальнейшей госпитализации.
Также в больницу госпитализировали пассажирку автомобиля «ВАЗ 2115», водителя с пассажиром автомобиля «Opel Vectra» и водителя мотоблока.
Детали ДТП устанавливают правоохранители.
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