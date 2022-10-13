Пять обстрелов и один раненый: рф всю ночь терроризировала Никопольщину

Российские оккупационные войска всю ночь терроризировали Никопольщину «Градами» и тяжелой артиллерией.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Больше всего пострадал Никополь. Там оккупанты ранили 59-летнего мужчину. Он находится в тяжелом состоянии в больнице.

В городе изуродовано более 30 многоэтажных и частных домов, газопроводов и линий электропередач. Более 2000 семей остались без электричества. Энергетики уже работают.

Российские снаряды также прилетели в больницу, детский сад, краеведческий музей, собор, магазины, рынок, завод и почтовое отделение.

В Марганецкой громаде в результате обстрела никто не пострадал. Масштабы разрушений выясняются.

В других районах ночь тревожная, и без вражеских атак, и в этот момент спокойно.

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