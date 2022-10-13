Пять обстрелов и один раненый: рф всю ночь терроризировала Никопольщину

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Больше всего пострадал Никополь. Там оккупанты ранили 59-летнего мужчину. Он находится в тяжелом состоянии в больнице.
В городе изуродовано более 30 многоэтажных и частных домов, газопроводов и линий электропередач. Более 2000 семей остались без электричества. Энергетики уже работают.
Российские снаряды также прилетели в больницу, детский сад, краеведческий музей, собор, магазины, рынок, завод и почтовое отделение.
В Марганецкой громаде в результате обстрела никто не пострадал. Масштабы разрушений выясняются.
В других районах ночь тревожная, и без вражеских атак, и в этот момент спокойно.
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