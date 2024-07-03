Пьяный водитель с мачете разъезжал по дорогам Кривого Рога

На нарушителя составили административные материалы за управление в состоянии опьянения (статья 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях). Сейчас водителя ждет суд.

Во время поверхностной проверки автомобиля в салоне авто обнаружили предмет, похожий на холодное оружие – мачете.

Патрулируя в Центрально-Городском районе, инспекторы остановили автомобиль Toyota. В ходе общения с водителем полицейские обнаружили явные признаки опьянения.

Об этом сообщает в Telegram Патрульная полиция Кривого Рога.

На днях патрульные Кривого Рога в автомобиле нетрезвого водителя обнаружили предмет, похожий на холодное оружие — мачете.

В Днепре в течении суток будут выключать свет.

На фасаде львы и маленькие балкончики: в Днепре сохранился уникальный старинный особняк (ФОТО) В Днепре активно строятся новые дома, но вместе с тем, в зданиях, построенных еще во времена Екатеринослава до сих пор живут люди. Более 100 лет назад дома в городе строили как доходные – это значит, что в таком особняке было… 2 просмотров