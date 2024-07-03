Пьяный водитель с мачете разъезжал по дорогам Кривого Рога

На днях патрульные Кривого Рога в автомобиле нетрезвого водителя обнаружили предмет, похожий на холодное оружие — мачете.
Об этом сообщает в Telegram Патрульная полиция Кривого Рога.
Патрулируя в Центрально-Городском районе, инспекторы остановили автомобиль Toyota. В ходе общения с водителем полицейские обнаружили явные признаки опьянения.
31-летнему вождю инспекторы предложили пройти осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке. Водитель отказался.
Во время поверхностной проверки автомобиля в салоне авто обнаружили предмет, похожий на холодное оружие – мачете.
На нарушителя составили административные материалы за управление в состоянии опьянения (статья 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях). Сейчас водителя ждет суд.
На место происшествия также вызвали следователей полиции.
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