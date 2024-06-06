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Пьяный автомойщик украл BMW клиента и попал на нем в ДТП на Днепропетровщине

Сегодня 11:24
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В Каменском на Днепропетровщине автомойщик угнал авто клиента.

Новости Днепра про Пьяный автомойщик украл BMW клиента и попал на нем в ДТП на Днепропетровщине

Клиент оставил автомобиль BMW 3 series 328D для химчистки салона перед продажей. Автомойщик, который выпили лишнего и не имел водительского удостоверения, угнал автомобиль и въехал на нем в столб.

Об этом говорится в приговоре Заводского суда города Днепродзержинска (название суда не декоммунизировано).

Во время суда мужчина объяснил, что автомобиль «одолжил», потому что ему позвонила жена, которая болеет сахарным диабетом и пожаловалась на плохое самочувствие. Такси вызвать автомойщик не смог, поэтому решил уехать на чужой машине.

Впрочем, мужчина смог проехать всего 100 метров, после чего не справился с управлением и влетел в столб возле музея. С автомойщиком все хорошо, он не пострадал, но ему пришлось заплатить 323 тысячи гривен за ремонт автомобиля.

Сначала суд назначил мужчине наказание в виде тюремного заключения на пять лет, но учитывая, что подсудимый возместил ущерб и покаялся, смягчил приговор, заменив его на испытательный срок в один год.

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