Пьяный автомойщик украл BMW клиента и попал на нем в ДТП на Днепропетровщине

Клиент оставил автомобиль BMW 3 series 328D для химчистки салона перед продажей. Автомойщик, который выпили лишнего и не имел водительского удостоверения, угнал автомобиль и въехал на нем в столб.
Об этом говорится в приговоре Заводского суда города Днепродзержинска (название суда не декоммунизировано).
Во время суда мужчина объяснил, что автомобиль «одолжил», потому что ему позвонила жена, которая болеет сахарным диабетом и пожаловалась на плохое самочувствие. Такси вызвать автомойщик не смог, поэтому решил уехать на чужой машине.
Впрочем, мужчина смог проехать всего 100 метров, после чего не справился с управлением и влетел в столб возле музея. С автомойщиком все хорошо, он не пострадал, но ему пришлось заплатить 323 тысячи гривен за ремонт автомобиля.
Сначала суд назначил мужчине наказание в виде тюремного заключения на пять лет, но учитывая, что подсудимый возместил ущерб и покаялся, смягчил приговор, заменив его на испытательный срок в один год.
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