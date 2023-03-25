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Путин заявил о размещении ядерного оружия на территории Беларуси

Сегодня 21:35
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Таким образом, ядерный шантаж продолжается.

Новости Днепра про Путин заявил о размещении ядерного оружия на территории Беларуси

Россия заключила соглашение с соседней Беларусью о размещении на ее территории тактического ядерного оружия в ответ на поставку Украине снарядов с обедненным ураном. Об этом заявил в субботу президент РФ Владимир Путин.

По словам Путина, такой шаг не нарушит соглашения о нераспространении ядерного оружия. Он добавил, что Соединенные Штаты разместили ядерное оружие на территории европейских союзников, сообщает Reuters.

Строительство хранилища планируют закончить 1 июля. Там Россия якобы хочет разместить свои тактические ядерные боеприпасы.

Сейчас, по словам Путина, Беларуси переданы самолеты, которые могут нести заряды ядерного оружия, а также ракетный комплекс «Искандер».

«Заявление Британии послужило поводом для переговоров с Лукашенко, но Минск давно просит разместить у них российское ТЯО. Мы уже помогли, переоборудовали самолеты, 10 типов самолетов готовы для применения тактического оружия, передали «Искандер», с 3 апреля приступаем к обучению экипажей. 1 июля заканчиваем строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси», — заявил Путин.

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