Путин на медведе: российские хакеры взломали Instagram Залужного

Теперь на фото профиля «красуется» президент рф путин на медведе. Также появился пост, в котором говорится, что “Джокер “ДНР” проник в DELTA.
Как оказалось, страницу Валерия Залужного взломали российские хакеры.
Об этом сообщил военнослужащий, полковник ВСУ Анатолий Штефан.
Личный аккаунт Главнокомандующего ВС Украины генерала Валерия Залужного в сети Instagram взломан. Сейчас проводятся работы по восстановлению доступа, – написал Анатолий.
Будьте осторожны!
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