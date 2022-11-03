Путин на медведе: российские хакеры взломали Instagram Залужного

Личный аккаунт Главнокомандующего ВС Украины генерала Валерия Залужного в сети Instagram взломан. Сейчас проводятся работы по восстановлению доступа, – написал Анатолий.

Об этом сообщил военнослужащий, полковник ВСУ Анатолий Штефан.

Теперь на фото профиля «красуется» президент рф путин на медведе. Также появился пост, в котором говорится, что “Джокер “ДНР” проник в DELTA.

Сегодня на странице Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного в Instagram появились новая аватарка и странный пост.

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