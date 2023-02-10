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  • Путешественник из Днепра прошел 1300 км за 95 дней, чтобы собрать средства на ВСУ

Путешественник из Днепра прошел 1300 км за 95 дней, чтобы собрать средства на ВСУ

Сегодня 16:50
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Сейчас украинцы собирают средства на помощь ВСУ по-разному: одни поют, другие делают обереги и продают их, а кто-то проходит десятки километров, чтобы привлечь внимание к войне в Украине и собрать деньги для наших защитников.
Новости Днепра про Путешественник из Днепра прошел 1300 км за 95 дней, чтобы собрать средства на ВСУ

Фото из социальных сетей.

Так, известный комик Марк Куцевалов уже не раз устраивал благотворительные походы. Сначала он преодолел расстояние от Черноморска до Говерлы. Тогда Куцевалов собирал средства на автомобили для военных. А в декабре 2022-го комик прошел пешком от Киева до Херсона, чтобы собрать деньги на закупку Starlink для херсонских пунктов обогрева.

Новости Днепра про Путешественник из Днепра прошел 1300 км за 95 дней, чтобы собрать средства на ВСУ

Марк Куцевалов.

К такому виду сбора присоединились и Антон Алдошин из Днепра и Артем Сапельников из Харькова. Они решили пройти через 5 европейских стран, чтобы собрать деньги на помощь нашим военным. Для похода выбрали Германию, Австрию, Чехию, Словакию и Польшу. 19 октября 2022 года ребята официально отправились в свое путешествие. С собой в долгий путь они взяли большой украинский прапор, где свою подпись мог оставить каждый.

Новости Днепра про Путешественник из Днепра прошел 1300 км за 95 дней, чтобы собрать средства на ВСУ

Новости Днепра про Путешественник из Днепра прошел 1300 км за 95 дней, чтобы собрать средства на ВСУ

Украинцы шли по трассам, лесопосадкам, спали в палатках, устраивали уличные концерты и встречали разных людей, которым они рассказывали о войне, которую россия ведет против нашей страны.

Новости Днепра про Путешественник из Днепра прошел 1300 км за 95 дней, чтобы собрать средства на ВСУ

Новости Днепра про Путешественник из Днепра прошел 1300 км за 95 дней, чтобы собрать средства на ВСУ

Когда до конца путешествия оставалось чуть менее 300 километров, Антон остался один. Его напарник Артем сошел с дистанции. Маршрут оказался для него сложным – как физически, так и морально. До финальной точки маршрута – Варшавы – Антон шел сам. И в конце января парень достиг своей цели.

Новости Днепра про Путешественник из Днепра прошел 1300 км за 95 дней, чтобы собрать средства на ВСУ

Об этом он написал на своей странице в Instagram и подвел итоги своего путешествия.

Я дошел! Маршрут протяженностью в 1300 км пешком был преодолен за 95 дней. Таким образом, пять европейских столиц были соединены непрерывной цепочкой с более чем 2’000’000 шагов! Пройдя через половину Европы, нам удалось добиться следующих целей: 1. привлечь внимание европейцев к российской агрессии. доказать, что слова #russiaisaterroriststate – не просто тезис. это истина, в которой кроется сущность российской государственности, ее «священные» ценности. 2. выступить на десятках европейских медиа-платформах, призывая европейцев усилить военную помощь Украине. 3. собрать 230’000 грн для ребят из 231 батальона ВСУ. 4. снять новый украиноязычный live-блог об этом путешествии в инстаграмм @gory.project (около 900 сторис) и Ютуб, первые десять серий которого были смонтированы и опубликованы прямо из палатки. и самое важное – это путешествие символически объединило сотни и тысячи украинцев, которые присоединились к нашему проекту на пути: донатами, словами поддержки в директ, теплыми встречами в десятках европейских городов, подписями на флаге и участием в наших уличных концертах и ​​квартирниках! Верим в нашу Победу! Слава Украине! Слава ВСУ! – написал Антон.

Новости Днепра про Путешественник из Днепра прошел 1300 км за 95 дней, чтобы собрать средства на ВСУ

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Новости Днепра про Путешественник из Днепра прошел 1300 км за 95 дней, чтобы собрать средства на ВСУУкраїнська Новости Днепра про Путешественник из Днепра прошел 1300 км за 95 дней, чтобы собрать средства на ВСУРусский

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