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Пусть не понадобится: где в Днепре работают травмпункты (все адреса)

Сегодня 11:25
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В Днепре из-за ледяного дождя дороги превратились в каток.

В Днепре из-за ледяного дождя ужасный гололед на дорогах и на тротуарах. Особенно тяжело в местах со склоном. Пешеходы борются с непогодой, но иногда происходят несчастные случаи.

Лучше пусть не понадобится, но напоминаем адреса травмпунктов в Днепре.

  • Улица Ближняя, 31
  • Улица Батумская, 13
  • Проспект Богдана Хмельницкого, 19
  • Улица Владимира Антоновича, 65
  • Проспект Леси Украинки, 26

В горсовете сообщили, что на дороги для борьбы с гололедицей выехала специальная техника. Утром их обрабатывает посыпная техника, погрузчики, минитехника. На тротуарах, остановках общественного транспорта работает также 500 дорожных рабочих.

Если есть возможность, лучше не выходите из дома. Вот такая ситуация у пешеходов на Крутогорном спуске.

Новости Днепра про Пусть не понадобится: где в Днепре работают травмпункты (все адреса)

Кроме этого, в Днепре из-за гололеда проблемы с транспортом, а на дорогах произошло рекордное количество ДТП.

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