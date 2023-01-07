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  • Пушкина — в музей, Ломоносова — политехнике: Филатов рассказал, что ждет демонтированные памятники Днепра

Пушкина — в музей, Ломоносова — политехнике: Филатов рассказал, что ждет демонтированные памятники Днепра

Сегодня 18:17
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Мэр Днепра Борис Филатов рассказал жителям, какая судьба ждет "декоммунизированные" памятники города. Он заверил, что все произойдет без вандализма - каждый демонтированный монумент "остановится" на новом месте.

По словам Филатова, памятник русскому писателю Александру Пушкину «поедет в Музей города», а ученого Михаила Ломоносова подарят НТУ «Днепровская политехника». 

«Пусть студенты развлекаются», — прокомментировал Борис Альбертович.

Также он отметил, что монументы советского летчика-испытателя Чкалова и пионера Дубинина, вероятно, станут экспонатами «Музея тоталитаризма».

Кроме того, как заверил Филатов, демонтаж ждет и четырехметровый памятник Василию Маргелову — уроженцу города, первому командующему ВДВ во времена СССР. Монумент ему был установлен 2 августа 2000 года на 70-летие ВДВ. 

«Маргелова предложим десантникам (если возьмут). Танк поедет в Диораму. Решаем. В любом случае — никакого вандализма», — добавил глава Днепра.

Новости Днепра про Пушкина - в музей, Ломоносова - политехнике: Филатов рассказал, что ждет демонтированные памятники Днепра

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Новости Днепра про Пушкина - в музей, Ломоносова - политехнике: Филатов рассказал, что ждет демонтированные памятники ДнепраУкраїнська Новости Днепра про Пушкина - в музей, Ломоносова - политехнике: Филатов рассказал, что ждет демонтированные памятники ДнепраРусский

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