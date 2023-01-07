Пушкина — в музей, Ломоносова — политехнике: Филатов рассказал, что ждет демонтированные памятники Днепра

По словам Филатова, памятник русскому писателю Александру Пушкину «поедет в Музей города», а ученого Михаила Ломоносова подарят НТУ «Днепровская политехника».
«Пусть студенты развлекаются», — прокомментировал Борис Альбертович.
Также он отметил, что монументы советского летчика-испытателя Чкалова и пионера Дубинина, вероятно, станут экспонатами «Музея тоталитаризма».
Кроме того, как заверил Филатов, демонтаж ждет и четырехметровый памятник Василию Маргелову — уроженцу города, первому командующему ВДВ во времена СССР. Монумент ему был установлен 2 августа 2000 года на 70-летие ВДВ.
«Маргелова предложим десантникам (если возьмут). Танк поедет в Диораму. Решаем. В любом случае — никакого вандализма», — добавил глава Днепра.
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