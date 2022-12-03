Пупсики и собачки: на Победе кто-то оставил на детской площадке десятки игрушек

Находится детская площадка в одном из дворов в конце проспекта Герои на Победе-6. Игрушки лежат лавочке возле качелей. Все они в хорошем состоянии, поэтому возможно кто-то из местных жителей их оставил специально, чтобы не выбрасывать на свалку или их забыли дети, которые здесь играли.
Есть плюшевые собачки, куклы, корова и зайцы.
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