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  • Пуля вошла в глаз и остановилась в шее: в Днепре спасают тяжело раненого 29-летнего бойца

Пуля вошла в глаз и остановилась в шее: в Днепре спасают тяжело раненого 29-летнего бойца

Сегодня 15:26
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В Днепре спасают бойца, которому снайперская пуля попал в шею.

Новости Днепра про Пуля вошла в глаз и остановилась в шее: в Днепре спасают тяжело раненого 29-летнего бойца

Об истории бойца рассказал главврач одной из больниц Днепра.

29-летний Павел получил тяжелое ранение на фронте. Снайперская пуля зашла возле самого глаза, крушила все на своем пути и остановилась в шее, повредив сонную артерию и нервы.

Военные врачи стабилизировали состояние бойца и срочно отправили его в Днепр. Чтобы спасти мужчину, понадобились литры перелитой крови и две операции, которые провели днепровские сосудистые нейрохирурги. Они вытащили вражескую пулю из шеи Павла и буквально вернули его с того света, остановив кровотечение и спася нервы.

Теперь Павел понемногу приходит в себя от пережитого и уже может двигать руками и ногами. Рядом с ним мама, приехавшая из Львовской области. Врачи показали ей пулю, которая едва не убила ее сына.

Петр сам начинает глотать, а мама держит пулю, которая чуть не убила ее сына, и молит Бога о скорейшем выздоровлении. Горжусь днепровцами, которые часть себя вместе с кровью отдают раненым украинцам. Это по-настоящему, по-человечному, – написал врач.

Новости Днепра про Пуля вошла в глаз и остановилась в шее: в Днепре спасают тяжело раненого 29-летнего бойца

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Новости Днепра про Пуля вошла в глаз и остановилась в шее: в Днепре спасают тяжело раненого 29-летнего бойцаУкраїнська Новости Днепра про Пуля вошла в глаз и остановилась в шее: в Днепре спасают тяжело раненого 29-летнего бойцаРусский

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