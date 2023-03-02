Пуля повредила позвоночник: в Днепре в помощи нуждается котик Черныш, в которого стреляли

Об этом сообщила волонтер мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.
По словам волонтера, котика Черныша нашли в частном секторе. Люди услышали странный звук, похожий на выстрел, а затем кошачий крик. Днепряне бросились искать животное и нашли раненого четырехлапого в канаве неподалеку.
Пушистик истекал кровью, поэтому его срочно повезли в ветеринарную клинику. После рентгена оказалось, что пуля попала в хребет Черныша и разлетелась на кусочки, сильно повредив его. Котику уже провели сверхсложную операцию в долг, но впереди еще несколько недель стационарного лечения, без которого все усилия ветеринаров будут напрасны и четырехлапый может умереть.
Ольга отметила, что долг в клинике составляет более 20 тысяч гривен и чтобы продолжить лечение необходимо заплатить хотя бы половину необходимой суммы. Пока Черныш не может самостоятельно ни есть, ни ходить в туалет, он лежит под капельницами. Серьезный отек в районе позвоночника сдавливает нервные окончания, но есть шанс, что котик сможет ходить.
Если вы хотите и можете помочь Чернышу, то сделать это можно, перечислив деньги на счета мини-приюта.
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