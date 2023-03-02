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  • Пуля повредила позвоночник: в Днепре в помощи нуждается котик Черныш, в которого стреляли

Пуля повредила позвоночник: в Днепре в помощи нуждается котик Черныш, в которого стреляли

Сегодня 11:57
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В Днепре обнаружили раненого котика, в которого стреляли.

Новости Днепра про Пуля повредила позвоночник: в Днепре в помощи нуждается котик Черныш, в которого стреляли

Об этом сообщила волонтер мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.

По словам волонтера, котика Черныша нашли в частном секторе. Люди услышали странный звук, похожий на выстрел, а затем кошачий крик. Днепряне бросились искать животное и нашли раненого четырехлапого в канаве неподалеку.

Пушистик истекал кровью, поэтому его срочно повезли в ветеринарную клинику. После рентгена оказалось, что пуля попала в хребет Черныша и разлетелась на кусочки, сильно повредив его. Котику уже провели сверхсложную операцию в долг, но впереди еще несколько недель стационарного лечения, без которого все усилия ветеринаров будут напрасны и четырехлапый может умереть.

Новости Днепра про Пуля повредила позвоночник: в Днепре в помощи нуждается котик Черныш, в которого стреляли

Ольга отметила, что долг в клинике составляет более 20 тысяч гривен и чтобы продолжить лечение необходимо заплатить хотя бы половину необходимой суммы. Пока Черныш не может самостоятельно ни есть, ни ходить в туалет, он лежит под капельницами. Серьезный отек в районе позвоночника сдавливает нервные окончания, но есть шанс, что котик сможет ходить.

Если вы хотите и можете помочь Чернышу, то сделать это можно, перечислив деньги на счета мини-приюта.

INSTAGRAM міні-притулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги: 
Уманчик Ольга Валентиновна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com — международные переводы
[email protected], Olga Umanchyk
 
Расчётный счет PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Назначение «Благотворительная помощь для котика Черныша»

 

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Новости Днепра про Пуля повредила позвоночник: в Днепре в помощи нуждается котик Черныш, в которого стрелялиУкраїнська Новости Днепра про Пуля повредила позвоночник: в Днепре в помощи нуждается котик Черныш, в которого стрелялиРусский

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