Пуля повредила позвоночник: в Днепре в помощи нуждается котик Черныш, в которого стреляли

В Днепре обнаружили раненого котика, в которого стреляли.

Об этом сообщила волонтер мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.

По словам волонтера, котика Черныша нашли в частном секторе. Люди услышали странный звук, похожий на выстрел, а затем кошачий крик. Днепряне бросились искать животное и нашли раненого четырехлапого в канаве неподалеку.

Пушистик истекал кровью, поэтому его срочно повезли в ветеринарную клинику. После рентгена оказалось, что пуля попала в хребет Черныша и разлетелась на кусочки, сильно повредив его. Котику уже провели сверхсложную операцию в долг, но впереди еще несколько недель стационарного лечения, без которого все усилия ветеринаров будут напрасны и четырехлапый может умереть.

Ольга отметила, что долг в клинике составляет более 20 тысяч гривен и чтобы продолжить лечение необходимо заплатить хотя бы половину необходимой суммы. Пока Черныш не может самостоятельно ни есть, ни ходить в туалет, он лежит под капельницами. Серьезный отек в районе позвоночника сдавливает нервные окончания, но есть шанс, что котик сможет ходить.

Если вы хотите и можете помочь Чернышу, то сделать это можно, перечислив деньги на счета мини-приюта.

INSTAGRAM міні-притулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга

Картки для допомоги:

Уманчик Ольга Валентиновна 4149 4991 3681 6293 PrivatBank 4731 2196 3075 1208 PrivatBank 4441 1144 0474 0506 Monobank 5167 8031 0024 4404 OschadBank 4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank

Расчётный счет PrivatBank БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH ЄДРПОУ/ІПН: 40416474 МФО: 305299

Назначение «Благотворительная помощь для котика Черныша»

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