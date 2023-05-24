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ПЦУ перейдет на новый календарь: когда будут праздновать Рождество, Николая, Крещение и Пасху

Сегодня 14:16
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ПЦУ перешла на Новоюлианский календарь.

Новости Днепра про ПЦУ перейдет на новый календарь: когда будут праздновать Рождество, Николая, Крещение и Пасху

Православная церковь Украины перейдет на Новоюлианский календарь, поэтому ряд христианских праздников сместится на новые даты. Правда, пока это касается только неподвижных праздников. Об этом пишет BBC.

Когда произойдет переход на новый календарь

До сентября 2023 года ПЦУ будет еще соблюдать старый календарь. А вот с 1 сентября перейдут на новый стиль. Это касается неподвижных праздников, таких как Рождество или Николая, а вот Пасхалию — Пасху, Троицу и другие оставят по старому стилю.

Заметим, что Григорианский календарь – это тот, которым пользуются католики, а вот Новоюлианский создали православные церкви Европы, которые не желали изменять даты празднования Пасхи, но частично присоединились к Григорианскому. Им пользуются Константинопольская, Греческая, Румынская и Польская церкви, проповедующие православие.

Теперь дать основные праздники будут такими:

  • Рождество Христово — 25 декабря вместо 7 января.
  • День святого Николая — 6 декабря вместо 19 декабря.
  • Крещение — 6 января вместо 19 января.
  • Покрова – 1 октября вместо 14 октября.

Заметим, что на Покрова 14 октября приходиться на День защитников и защитниц Украины, который является официальным выходным и совпадает с церковным праздником. Теперь же они будут отмечаться по отдельности. 1 октября будет официальным рабочим днем, а 14 октября – выходным. Но это произойдет только после войны, ведь все праздничные дни отменены.

Пока не ясно, будет ли оставаться выходным 7 января. Но представители ПЦУ хотят обратиться к власти с просьбой подвинуть некоторые государственные праздники, которые привязаны к церковным. То есть, 25 декабря и так останется выходным, но 7 января может стать рабочим днем.

Обратимся к власти, чтобы согласовать государственные и церковные праздники. К примеру, это касается дня государственности на день памяти святого Владимира 28 июля, а теперь это будет 15 июля. То же касается Покровы. Будем просить переносить, – отметил митрополит Эпифаний.

Посмотреть новый календарь можно ТУТ

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Новости Днепра про ПЦУ перейдет на новый календарь: когда будут праздновать Рождество, Николая, Крещение и ПасхуУкраїнська Новости Днепра про ПЦУ перейдет на новый календарь: когда будут праздновать Рождество, Николая, Крещение и ПасхуРусский

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