Психологи, водители и врачи: в Польше зафиксирована рекордная нехватка специалистов

В Польше возник острый дефицит работников. Названы специалисты, которых не хватает больше всего. В их числе дальнобойщики, водители грузовиков, психологи и психотерапевты, медсестры и акушерки. Нехватка кадров зафиксирована в большинстве регионов страны.

По итогам отчета «Барометр занятости 2023», в национальном списке дефицитных профессий по-прежнему много специальностей, дефицит которых ухудшит качество образования и здравоохранения, а также усложнит ведение бизнеса.

Отмечено, что нехватка водителей грузовиков и дальнобойщиков затрагивает логистику, курьерскую отрасль и туристический сектор. В Польше наблюдается ощущается нехватка медицинских сестер и акушерок. Пандемия обострила нехватку врачей – их не хватает в 321 районе, а также вынудила психологов и психотерапевтов присоединиться к группе профессий, которые пострадали от острого дефицита кадров. Поляки нуждаются в психологической поддержке из-за инфляционного кризиса и полномасштабной войны в Украине. Спрос на профессионалов в сфере психологии растет с каждым годом.

В перечне 27 дефицитных профессий оказалось три группы педагогов. Помимо учителей профессиональных предметов, в стране недостаточно учителей общеобразовательных предметов, учителей спецшкол и интеграционных классов. В стране ощущается дефицит IT-специалистов, которые останутся востребованными. В отчете Польского экономического института и Организации работодателей ИТ-услуг сообщается о необходимости еще 25 тысяч айтишников. В первую очередь речь идет о крупных городах, среди который Варшава, Вроцлав, Краков, Гданьск и Познань.

Однако из перечня дефицитных специалистов исчезли пекари, поскольку повышение стоимости газа и электроэнергии спровоцировало кризис в хлебопекарной отрасли, который грозит многим предприятиям банкротством.

В 2023 в Польше особенно востребованы строители и плотники, электрики, кровельщики, массажисты и физиотерапевты и массажисты, водители (грузовых автомобилей, автобусов и тягачей), врачи, медсестры и акушерки, повара, автомеханики, работники склада, штукатуры и каменщики, учителя, монтажники строительно-монтажных работ, операторы станка для резки, операторы и механики землеройной техники, люди для ухода за пожилыми лицами или инвалидами, бухгалтеры, психологи и психотерапевты, слесари и сварщики.

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