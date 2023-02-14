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  • Псевдо-СБУшник из Днепропетровщины за 500 тысяч долларов «отмазывал» предпринимателей от санкций

Псевдо-СБУшник из Днепропетровщины за 500 тысяч долларов «отмазывал» предпринимателей от санкций

Сегодня 17:39
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Будут судить жителя Днепропетровщины, который выдавал себя за СБУшника.

Новости Днепра про Псевдо-СБУшник из Днепропетровщины за 500 тысяч долларов

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Так, по данным следствия, житель Днепропетровщины выдавал себя за сотрудника СБУ и использовал фальшивое удостоверение.

Псевдо-СБУшник обещал предпринимателям решить вопрос о неприменении к ним экономических санкций. За 500 тысяч долларов он должен был «отмазать» эту компанию от проверки госорганов. Отмечается, что одним из основателей был житель временно оккупированных территорий Украины. Этот факт являлся поводом к наложению на бизнес экономических санкций.

В конце октября 2022 года правоохранители задержали мужчину после получения части средств – 250 тыс. долларов США. Выяснилось также, что злоумышленник находится в государственном розыске за совершение умышленного убийства.

Теперь судьбу мужчины будет решать суд. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.

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