Призовые места заняли криворожцы на чемпионате области по настольному теннису

Об этом идет речь на странце «Настільний теніс – Кривий Ріг» у соцмережі.
Воспитанники ДЮСШ №8 заняли следующие результаты:
Подготовкой спортсменов занимался тренер Николай Зайцев.
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Надежда Захарченко
Автор:
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