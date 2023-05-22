Призовые места заняли криворожцы на чемпионате области по настольному теннису

20 мая в Днепре состоялся Чемпионат области по настольному теннису среди миникадетов и младших кадетов. Приняли в нем участие и криворожские спортсмены, заняв призовые места.

Об этом идет речь на странце «Настільний теніс – Кривий Ріг» у соцмережі.

Воспитанники ДЮСШ №8 заняли следующие результаты:

Оксана Симонова завоевала 1 место в личной игре; 1 место в женской паре и 3 место в смешанном паре;

Дарья Якименко – 3 место в личной игре; 1 место в женской паре;

Ростислав Руденко – 3 место занял в смешанной паре и 6 место в личной игре.

Подготовкой спортсменов занимался тренер Николай Зайцев.

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