Признает так называемые «Л/ДНР»: НАПК внесло Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны

Основанием для этого стало то, что кроме того, что после полномасштабного вторжения рф в Украину, банк продолжил работать в россии, Raiffeisen еще и официально признал так называемые «ДНР» и «ЛНР».
Кроме того, что Raiffeisen является одним из немногих европейских банков, продолжающих работу в россии, банк еще и на 200% воспользовался санкциями, приведшими к выходу с российского рынка его конкурентов. На сегодняшний день Raiffeisen является одним из важнейших финансовых каналов, в котором российские субъекты хозяйствования осуществляют операции в долларах и евро. Таким образом, банк получает огромные доходы, из которых затем финансирует бюджет страны-агрессорки своими налогами.
Так, осенью 2022 года отчетность показала, что в третьем квартале российский Райффайзен Банк обновил рекорд чистой прибыли, заработав 790 млн евро. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос в четыре раза. На дочернее российское представительство банка пришлось почти 70% чистой прибыли всей группы. В российский бюджет в 2022 году банк заплатил в 4,8 раза больше, чем за весь довоенный год. Российское подразделение Raiffeisen Bank уплатило в бюджет россии €559 млн. Это равно стоимости около 95 ракет «Калибр», которыми государство-террорист регулярно обстреливает мирные украинские города.
В частности, Raiffeisen не только официально признает так называемые Донецкую и Луганскую «народные республики» через свое российское представительство, но и предоставляет выгодные условия кредитования российским оккупантам (кредитные каникулы и льготные кредиты), фактически вознаграждая российских военных за их военные преступления.
Национальный банк Украины констатирует отсутствие прогресса для принятия решений по выходу банка с российского рынка. Напротив, Raiffeisen Bank остается активным участником банковского рынка россии, конкурируя за увеличение кредитного портфеля. Таким образом, все эти факты и продолжение операций Raiffeisen Bank в россии означают прямую поддержку и спонсирование терроризма.
Напомним, ранее мы писали, что Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны компанию Metro Cash & Carry и французскую корпорацию Auchan.
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