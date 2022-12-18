Приехали из Луганщины в Днепр и вечно ссорились: подробности жуткой трагедии на Гидропарковой

Появились новые подробности вчерашней трагедии на улице Гидропарковой, где мужчина выбросился из окна после того, как убил свою жену

17 декабря на улице Гидропарковой мужчина сначала убил свою жену, а затем забрался на 16 этаж жилого дома и выпрыгнул из окна.

По словам супругов, семья переехала в Днепр из Луганщины. 42-летний мужчина постоянно употреблял алкоголь, после чего громко ссорился со своей 36-летней женой. Вчера он тоже был под хмельком, когда закрылся с погибшей в квартире.

Известно, что супруги повздорили, после чего муж нанес своей жене многочисленные колотые удары ножом. Затем с помощью молотка он выбил окна в подъезде и выбросился с 16 этажа, пишет телеграмм-канал «Днепр Оперативный».

Сиротами осталось двое несовершеннолетних детей.

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