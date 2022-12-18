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  • Приехали из Луганщины в Днепр и вечно ссорились: подробности жуткой трагедии на Гидропарковой

Приехали из Луганщины в Днепр и вечно ссорились: подробности жуткой трагедии на Гидропарковой

Сегодня 19:54
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Появились новые подробности вчерашней трагедии на улице Гидропарковой, где мужчина выбросился из окна после того, как убил свою жену

Новости Днепра про Приехали из Луганщины в Днепр и вечно ссорились: подробности жуткой трагедии на Гидропарковой

17 декабря на улице Гидропарковой мужчина сначала убил свою жену, а затем забрался на 16 этаж жилого дома и выпрыгнул из окна.

По словам супругов, семья переехала в Днепр из Луганщины. 42-летний мужчина постоянно употреблял алкоголь, после чего громко ссорился со своей 36-летней женой. Вчера он тоже был под хмельком, когда закрылся с погибшей в квартире.

Известно, что супруги повздорили, после чего муж нанес своей жене многочисленные колотые удары ножом. Затем с помощью молотка он выбил окна в подъезде и выбросился с 16 этажа, пишет телеграмм-канал «Днепр Оперативный».

Сиротами осталось двое несовершеннолетних детей.

Новости Днепра про Приехали из Луганщины в Днепр и вечно ссорились: подробности жуткой трагедии на Гидропарковой

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Новости Днепра про Приехали из Луганщины в Днепр и вечно ссорились: подробности жуткой трагедии на ГидропарковойУкраїнська Новости Днепра про Приехали из Луганщины в Днепр и вечно ссорились: подробности жуткой трагедии на ГидропарковойРусский

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