Приехали из Луганщины в Днепр и вечно ссорились: подробности жуткой трагедии на Гидропарковой

17 декабря на улице Гидропарковой мужчина сначала убил свою жену, а затем забрался на 16 этаж жилого дома и выпрыгнул из окна.
По словам супругов, семья переехала в Днепр из Луганщины. 42-летний мужчина постоянно употреблял алкоголь, после чего громко ссорился со своей 36-летней женой. Вчера он тоже был под хмельком, когда закрылся с погибшей в квартире.
Известно, что супруги повздорили, после чего муж нанес своей жене многочисленные колотые удары ножом. Затем с помощью молотка он выбил окна в подъезде и выбросился с 16 этажа, пишет телеграмм-канал «Днепр Оперативный».
Сиротами осталось двое несовершеннолетних детей.
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Яна Юхименко
Автор:
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