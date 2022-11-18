Привязывает лапы к голове: на Днепропетровщине фермер мучит более 20 коров (ВИДЕО)

Как рассказали днепровским волонтерам местные жители, в селе Зеленый Гай Никопольского района, фермер издевается над коровами. Бедным животным он привязывает лапы к голове, поэтому коровы не могут двигаться, а веревки впиваются в кожу так, что конечности со временем отмирают.

Предварительно у него в хозяйстве около 20 коров. Местные отмечают, что мужчина в прошлом ветеринар, а сейчас занимается фермерством.

Селяне отмечают, что не редкий случай, 8 лет назад мужчина заморил голодом все свое поголовье.

На данный момент мы получили раненую, истекая кровью корову с отсеченной лапой, — отмечают волонтеры.