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  • Привязывает лапы к голове: на Днепропетровщине фермер мучит более 20 коров (ВИДЕО)

Привязывает лапы к голове: на Днепропетровщине фермер мучит более 20 коров (ВИДЕО)

Сегодня 13:22
просмотров

В Днепропетровской области фермер мордует своих коров.

Новости Днепра про Привязывает лапы к голове: на Днепропетровщине фермер мучит более 20 коров (ВИДЕО)

Как рассказали днепровским волонтерам местные жители, в селе Зеленый Гай Никопольского района, фермер издевается над коровами. Бедным животным он привязывает лапы к голове, поэтому коровы не могут двигаться, а веревки впиваются в кожу так, что конечности со временем отмирают.
 
Предварительно у него в хозяйстве около 20 коров. Местные отмечают, что мужчина в прошлом ветеринар, а сейчас занимается фермерством.
 
Селяне отмечают, что не редкий случай, 8 лет назад мужчина заморил голодом все свое поголовье.
 
На данный момент мы получили раненую, истекая кровью корову с отсеченной лапой, — отмечают волонтеры.

Зоозащитники просят помощи у всех, кто может на эту ужасную ситуацию, и призывают вмешаться в этот вопрос власть, полицию и другие компетентные органы.

Осторожно видео не для чувствительных.

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Новости Днепра про Привязывает лапы к голове: на Днепропетровщине фермер мучит более 20 коров (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Привязывает лапы к голове: на Днепропетровщине фермер мучит более 20 коров (ВИДЕО)Русский

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