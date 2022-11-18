Привязывает лапы к голове: на Днепропетровщине фермер мучит более 20 коров (ВИДЕО)

На данный момент мы получили раненую, истекая кровью корову с отсеченной лапой, — отмечают волонтеры.
Зоозащитники просят помощи у всех, кто может на эту ужасную ситуацию, и призывают вмешаться в этот вопрос власть, полицию и другие компетентные органы.
Осторожно видео не для чувствительных.
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Яна Юхименко
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