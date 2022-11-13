Привезли в больницу полухолодное тело: в Днепре спасают бойца со смертельными ранениями

В Днепре спасают раненого бойца из Бахмута.

Историю молодого человека рассказал гендиректор больницы Мечникова Сергей Рыженко.

35-летний Андрей получил осколочное ранение в районе Бахмута. Обломками снаряда бойцу прошило все тело.

Поломало левую теменную кость, серое вещество мозга под повязкой. Переломы костей ног. Многие осколки ранили его тело, — рассказал Рыженко.

В больницу в Днепре его доставили, когда парень был на грани смерти. Полухолодное тело едва дышало. Андрей сразу попал в реанимацию. Раны мужчины загноились и были инфицированы. После продолжительных операций боец ​​получил шанс на жизнь.

Руки опытных хирургов и медсестер плюс хорошее лекарство сделали свое дело. Появились признаки жизни. Движение в руках и ногах, моргание глаз, желание что-то спросить, – отметил Рыженко.

Друг Андрея рассказал, что у парня нет ни родных, ни близких. В настоящее время самым близким человеком для раненого стала медсестра Евгения.

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