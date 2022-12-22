«Приват24» может нестабильно работать: причина

Интернет-банкинг предупредил о технических работах.
Отмечается, что у некоторых пользователей может наблюдаться нестабильная работа.
Как долго будут продолжаться технические работы – не уточняется.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре заработал банкоматный роуминг: что это значит.
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