«Приват24» может нестабильно работать: причина

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре заработал банкоматный роуминг: что это значит.

Как долго будут продолжаться технические работы – не уточняется.

Отмечается, что у некоторых пользователей может наблюдаться нестабильная работа.

Пользователи "Приват24" могут столкнуться с проблемами при пользовании сервисом.

Более 40 лет назад в центре Днепра был парк с…

Слон-фонтан и арка с колоннами: как раньше выглядел несуществующий ныне парк в центре Днепра Более 40 лет назад в центре Днепра был парк с фонтанами и каруселями для детей. Теперь же на его месте стоит здание. Зелена зона существовала в этой части города с 1886 года. До этого там располагался городской острог. просмотров

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