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«Приват24» может нестабильно работать: причина

Сегодня 12:17
просмотров

Пользователи "Приват24" могут столкнуться с проблемами при пользовании сервисом.

Новости Днепра про

Интернет-банкинг предупредил о технических работах.

Отмечается, что у некоторых пользователей может наблюдаться нестабильная работа.

Как долго будут продолжаться технические работы – не уточняется. 

Новости Днепра про

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре заработал банкоматный роуминг: что это значит.

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