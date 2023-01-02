Притворился врачом: на Днепропетровщине пожизненное может получить насильник 8-летней девочки

Как сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре, житель Каменского изнасиловал 8-летнюю девочку.
Произошло это 27 сентября 2022 года, сообщают следователи. Мужчина увидел несовершеннолетних детей на детской площадке. Он представился врачом и попросил 8-летнюю девочку и ее 7-летнего друга отвести его в их квартиру.
Убедившись, что взрослых дома нет, мужчина отправил мальчика в соседнюю комнату, а сам изнасиловал девочку.
Мужчину задержали. В его доме нашли гранату и запал к ней. Ранее мужчина уже был неоднократно осужден за преступления против половой свободы и неприкосновенности полов несовершеннолетних.
На этот раз обвиняемому грозит 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Читайте также:
Автор:
Пьяные разборки случились в поселке Слобожанское, расположенном в пригороде Днепра.
В горсовете отреагировали на случай с брошенными елками на Победе.
В Украине в этом году было аномальное тепло на Новый…
В Днепре патрульные отвели домой потерявшуюся перед Новым годом пенсионерку.
Пьяные разборки случились в поселке Слобожанское, расположенном в пригороде Днепра.
В Виннице напали на священника.
В горсовете отреагировали на случай с брошенными елками на Победе.
В Украине в этом году было аномальное тепло на Новый год.
В Украине с 1 января этого года начинает действовать ряд нововведений в экономической сфере. Прежде всего, касаются они новых налогов, повышения стоимости электроэнергии, оформления субсидии, больничных и даже наличия «упаковочных» пакетов в магазинах Днепра. Журналисты dnepr.info собрали подборку из ТОП-10…
Ужас...
В Днепре патрульные отвели домой потерявшуюся перед Новым годом пенсионерку.
В Днепре задержан мужчина, который в новогоднюю ночь запускал салюты с балкона
Сегодня, 2 января, в Днепре на Новом мосту произошла авария.
Мэр Днепра предложил отказаться от советских традиций на Новый год.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!