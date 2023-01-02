Притворился врачом: на Днепропетровщине пожизненное может получить насильник 8-летней девочки

Житель Каменского поиздевался над 8-летней девочкой.

Как сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре, житель Каменского изнасиловал 8-летнюю девочку.

Произошло это 27 сентября 2022 года, сообщают следователи. Мужчина увидел несовершеннолетних детей на детской площадке. Он представился врачом и попросил 8-летнюю девочку и ее 7-летнего друга отвести его в их квартиру.

Убедившись, что взрослых дома нет, мужчина отправил мальчика в соседнюю комнату, а сам изнасиловал девочку.

Мужчину задержали. В его доме нашли гранату и запал к ней. Ранее мужчина уже был неоднократно осужден за преступления против половой свободы и неприкосновенности полов несовершеннолетних.

На этот раз обвиняемому грозит 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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