Присоединился к ТРО в первые дни вторжения: на войне погиб Герой из Днепропетровщины

На войне погиб Герой из Кривого Рога Днепропетровской области Евгений Спивак.

Об этом сообщает Telegram-канал «Свої«.

Мужчина в первые дни полномасштабного вторжения вместе с друзьями встал в ряды ТРО.

Воин защищал Кривой Рог, Херсонщину, Авдеевское и Сумское направления.

Родные и знакомые называли Евгения «человек-праздник» за улыбку и готовность первым прийти на помощь, — говорится в сообщении.

Жизнь Евгения оборвала противотанковая мина. Дома у мужа осталась жена, мать и двое маленьких сыновей.

Редакция выражает глубокие соболезнования родным, близким и собратьям Героя.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: