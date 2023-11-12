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  • Присоединился к ТРО в первые дни вторжения: на войне погиб Герой из Днепропетровщины

Присоединился к ТРО в первые дни вторжения: на войне погиб Герой из Днепропетровщины

Сегодня 10:47
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На войне погиб Герой из Кривого Рога Днепропетровской области Евгений Спивак.

Новости Днепра про Присоединился к ТРО в первые дни вторжения: на войне погиб Герой из Днепропетровщины

Об этом сообщает Telegram-канал «Свої«.

Мужчина в первые дни полномасштабного вторжения вместе с друзьями встал в ряды ТРО.

Воин защищал Кривой Рог, Херсонщину, Авдеевское и Сумское направления.

Родные и знакомые называли Евгения «человек-праздник» за улыбку и готовность первым прийти на помощь, — говорится в сообщении.

Жизнь Евгения оборвала противотанковая мина. Дома у мужа осталась жена, мать и двое маленьких сыновей.

Редакция выражает глубокие соболезнования родным, близким и собратьям Героя.

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