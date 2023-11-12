Присоединился к ТРО в первые дни вторжения: на войне погиб Герой из Днепропетровщины

Об этом сообщает Telegram-канал «Свої«.
Мужчина в первые дни полномасштабного вторжения вместе с друзьями встал в ряды ТРО.
Воин защищал Кривой Рог, Херсонщину, Авдеевское и Сумское направления.
Родные и знакомые называли Евгения «человек-праздник» за улыбку и готовность первым прийти на помощь, — говорится в сообщении.
Жизнь Евгения оборвала противотанковая мина. Дома у мужа осталась жена, мать и двое маленьких сыновей.
Редакция выражает глубокие соболезнования родным, близким и собратьям Героя.
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Козенко Антон
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