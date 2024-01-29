Принимали роды в дороге: на Днепропетровщине женщина родила 6 ребенка в карете «скорой»

Маму и малышку доставили в роддом!

На днях в Днепропетровской области медики снова принимали роды в дороге.

Так, 24 января в 15:39 на линию «103» поступил вызов из Верхнеднепровского района о шестой беременности у 35-летней женщины. На вызов выехала «скорая».

Прибыв по указанному адресу, медики установили, что женщина находится на 39 неделе беременности. Ее быстро собрали и повезли в больницу. Но по дороге начались стремительные роды. Медики не растерялись и приняли их.

Об этом сообщила медик Лариса Быданцева.

По ее словам, родилась здоровая, доношенная девочка. Маму и малышку доставили в роддом в Каменском.

Желаем семье здоровья и мира!

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