Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Принимали роды в дороге: на Днепропетровщине женщина родила 6 ребенка в карете «скорой»

Принимали роды в дороге: на Днепропетровщине женщина родила 6 ребенка в карете «скорой»

Сегодня 10:57
просмотров

Маму и малышку доставили в роддом!

Новости Днепра про Принимали роды в дороге: на Днепропетровщине женщина родила 6 ребенка в карете

На днях в Днепропетровской области медики снова принимали роды в дороге.

Так, 24 января в 15:39 на линию «103» поступил вызов из Верхнеднепровского района о шестой беременности у 35-летней женщины. На вызов выехала «скорая».

Прибыв по указанному адресу, медики установили, что женщина находится на 39 неделе беременности. Ее быстро собрали и повезли в больницу. Но по дороге начались стремительные роды. Медики не растерялись и приняли их.

Об этом сообщила медик Лариса Быданцева.

По ее словам, родилась здоровая, доношенная девочка. Маму и малышку доставили в роддом в Каменском.

Желаем семье здоровья и мира!

Новости Днепра про Принимали роды в дороге: на Днепропетровщине женщина родила 6 ребенка в карете

Читайте также:

Новости Днепра про Принимали роды в дороге: на Днепропетровщине женщина родила 6 ребенка в карете Українська Новости Днепра про Принимали роды в дороге: на Днепропетровщине женщина родила 6 ребенка в карете Русский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На Днепропетровщине разыскивают 13-летнюю девочку: пропала без вести несколько дней назад
Новости Днепра
22.01.2024 09:21
На Днепропетровщине разыскивают 13-летнюю девочку: пропала без вести несколько дней назад

Нужна ваша помощь!

Нужна помощь: на Днепропетровщине разыскивают 13-летнюю девочку
Новости Днепра
19.01.2024 08:38
Нужна помощь: на Днепропетровщине разыскивают 13-летнюю девочку

Присмотритесь внимательно к фото!

В Павлограде слышали серию взрывов: официальный комментарий
Новости Днепра
18.01.2024 06:50
В Павлограде слышали серию взрывов: официальный комментарий

Спасибо нашим защитникам!

В Днепре трамваи №1 изменили маршрут из-за обрыва контактной сети: как они теперь курсируют
Новости Днепра
15.01.2024 17:19
В Днепре трамваи №1 изменили маршрут из-за обрыва контактной сети: как они теперь курсируют

Важная информация!

Последние новости

В Днепре на проспекте Ивана Мазепы столкнулись маршрутка и такси Bolt (ФОТО)
В Днепре на проспекте Ивана Мазепы столкнулись маршрутка и такси Bolt (ФОТО)

В Днепре на проспекте Ивана Мазепы произошло ДТП.

Сегодня 15:30
2
просмотров
В Днепре ограничили водоснабжение на некоторых улицах: адреса и причина
В Днепре ограничили водоснабжение на некоторых улицах: адреса и причина

Сделайте дома запасы технической и питьевой воды на всякий случай!

Сегодня 15:06
8
просмотров
В Павлограде мужчина провалился под лед возле ресторана «Сундук»
В Павлограде мужчина провалился под лед возле ресторана «Сундук»

В Павлограде на Днепропетровщине спасали провалившегося под лед мужчину.

Сегодня 15:04
0
просмотров
Как узнать, какие препараты можно получить по программе «Доступні ліки» в Днепре: инструкция 2024
Как узнать, какие препараты можно получить по программе «Доступні ліки» в Днепре: инструкция 2024

В рамках программы «Доступні ліки» жители Днепра могут получить ряд препаратов бесплатно или с небольшой доплатой. Для этого необходимо иметь при себе электронный рецепт от врача – семейного или узкопрофильного специалиста.

Сегодня 15:03
2
просмотров
В 2024 году повысят тарифы на электричество: сколько будут платить жители Днепра
В 2024 году повысят тарифы на электричество: сколько будут платить жители Днепра

В Украине могут увеличиться тарифы на электроэнергию.

Сегодня 14:25
2
просмотров
Во дворах Днепра заметили снеговиков, которые никогда не растают (ФОТО)
Во дворах Днепра заметили снеговиков, которые никогда не растают (ФОТО)

Причудливые скульптуры разместили возле многоэтажек жители Днепра.

Сегодня 13:17
2
просмотров
История Долгой балки в Днепре: тут протекает Половица и планируют строить 22 –х этажный дом
История Долгой балки в Днепре: тут протекает Половица и планируют строить 22 –х этажный дом

Днепр – город в котором есть несколько балок. В каждой из них живут люди. Долгая – не исключение. Она известна со дня основания города и за все это время называлась по-разному. Первое ее название – Боброва, потом Жандармская, после –…

Сегодня 12:54
3
просмотров
Россияне ударили по Днепропетровщине артиллерией: ранены двое парней, один из них «тяжелый»
Россияне ударили по Днепропетровщине артиллерией: ранены двое парней, один из них «тяжелый»

Оккупанты снова атаковали Днепропетровщину.

Сегодня 12:28
7
просмотров
В Днепре два трамвая будут временно завершать работу раньше
В Днепре два трамвая будут временно завершать работу раньше

В Днепре снова некоторые трамваи поедут в последний рейс раньше.

Сегодня 12:23
3
просмотров
Зеленский назвал неправильной принудительную «уличную» мобилизацию и призвал исключить такие ситуации
Зеленский назвал неправильной принудительную «уличную» мобилизацию и призвал исключить такие ситуации

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "совершенно неправильным", когда представители ТЦК раздают повестки военнообязанным на улице и иногда задерживают их с применением силы.

Сегодня 11:53
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх