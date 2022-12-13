Приняла эстафету: в Днепре на Набережной Заводской на бочке с водой отломали кран

В Днепре на правом берегу на случай отключения воды установили бочки с технической водой.

Где именно — читайте по ссылке и ищите на карте.

Но не всем горожанам понравилась такая идея, поэтому уже через некоторое время они начали ломать бочки.

Так, недавно на улице Янгеля отломали кран на бочке с водой. Позже эту эстафету приняла бочка на улице Набережной Заводской, 119д, возле юридического лицея.

Кто именно сломал кран – не известно, зачем – не понятно.

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