Приняла эстафету: в Днепре на Набережной Заводской на бочке с водой отломали кран

Где именно — читайте по ссылке и ищите на карте.
Но не всем горожанам понравилась такая идея, поэтому уже через некоторое время они начали ломать бочки.
Так, недавно на улице Янгеля отломали кран на бочке с водой. Позже эту эстафету приняла бочка на улице Набережной Заводской, 119д, возле юридического лицея.
Кто именно сломал кран – не известно, зачем – не понятно.
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