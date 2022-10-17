Приложение, сайт и табло: как в Днепре можно узнать расписание общественного транспорта

Узнать, как быстро приедет нужный трамвай, троллейбус или маршрутка в Днепре можно на специальных табло на остановках. Но они не всегда работают, иногда подвисают и большинство из них показывает только прибытие «рогатых», а не маршруток и трамваев. Другое дело – приложение в смартфоне и сайты, где есть расписание движение транспорта Днепра.

Посмотреть расписание общественного транспорта Днепра можно сразу на нескольких платформах. Так, узнать, как будет ходить трамвай или троллейбус можно на сайте коммунального предприятия «Днепровский электротранспорт». Из перечня трамваем или троллейбусов нужно выбрать номер нужного маршрута и кликнув по нему пользователь сможет посмотреть интервал движения «рогаты» и «рельсовых».

В минувшем году в Днепре заработало приложение «D-Transport» от КП «Днепровский электротранспорт». Данные о движении транспорта поступают в приложение от сигнала GPS-трекеров, установленных в автобусах, трамваях и троллейбусах. Есть варианты приложения для тех, кто любит Android и любителей iPhone

Easyway – наиболее популярное приложение для транспорта. Было запущено около 10 лет назад. Можно отслеживать транспорт не только в Днепре, но и в других городах. Интуитивно понятный интерфейс, но есть также и реклама. Помимо расписания движения, приложение также помогает проложить оптимальный маршрут к месту назначения, подсказывает, каким транспортом лучше добраться и даже показывает пройденный путь пешком и на транспорте. Доступно для iOS и Android.

Приложение CityBus помогает определить, где находится транспорт и выстроить нужный маршрут с учетом пересадок. Дорогу к пункту назначения приложение сразу маркирует определенным цветом, чтобы пользователь не перепутал его с другими. В приложении можно посмотреть скорость автобуса и направление его движения с остановками. Доступно не только для пользователей Днепра, но и других городов Украины. Работает только с Android.

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