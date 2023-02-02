Прилетіли понад 20 снарядів: війська рф двічі обстріляли Нікопольський район

«Более двух десятков вражеских снарядов прилетели в мирное общество. В результате обстрела никто не пострадал, это главное», — добавил глава облсовета.

Лукашук объяснил, что россияне из тяжелой артиллерии оккупанты обстреляли Марганецкую территориальную общину.

Об этом сообщает глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Сегодня российские захватчики выпустили более 20 снарядов по территории Днепропетровской области.

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