Прилетіли понад 20 снарядів: війська рф двічі обстріляли Нікопольський район

Об этом сообщает глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
«В течение дня россияне дважды обстреляли Никопольщину», – говорится в сообщении.
Лукашук объяснил, что россияне из тяжелой артиллерии оккупанты обстреляли Марганецкую территориальную общину.
«Более двух десятков вражеских снарядов прилетели в мирное общество. В результате обстрела никто не пострадал, это главное», — добавил глава облсовета.
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