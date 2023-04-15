Прилетело 10 снарядов: ночью враг обстрелял Днепропетровщину из тяжелой артиллерии

Этой ночью, 15 апреля, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Пострадала Мировская община.

Туда из тяжелой артиллерии прилетело 10 вражеских снарядов.

Об этом информирует председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

К счастью, никто из гражданского населения не погиб и не был ранен. Сейчас спасатели обследуют территорию и выясняют все последствия атаки.

«Сегодня последний день перед Пасхой. День последних приготовлений к светлому празднику. Пока мы по традиции наводим в домах порядок, наши мужественные защитники вычищают страну от российских оккупантов. Дай Бог им сил и скорейшей победы. Всем тихого дня и хорошего настроения», — обратился к жителям региона Лысак.

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