Прилетело 10 снарядов: ночью враг обстрелял Днепропетровщину из тяжелой артиллерии

Туда из тяжелой артиллерии прилетело 10 вражеских снарядов.
Об этом информирует председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
К счастью, никто из гражданского населения не погиб и не был ранен. Сейчас спасатели обследуют территорию и выясняют все последствия атаки.
«Сегодня последний день перед Пасхой. День последних приготовлений к светлому празднику. Пока мы по традиции наводим в домах порядок, наши мужественные защитники вычищают страну от российских оккупантов. Дай Бог им сил и скорейшей победы. Всем тихого дня и хорошего настроения», — обратился к жителям региона Лысак.
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