Прикрывал отход своей разведгруппы: на войне погиб 46-летний Герой с Днепропетровщины

Об этом сообщает Подгородненская территориальная громада.
С апреля 2022 года мужчина пошел добровольцем защищать Украину. Он стал бойцом разведотделения пограничного Луганского отряда, позывной «Барсик».
Защитник и его побратимы «Фанат», «Фикса», «Мага», «Мрамор» получили информацию о том, что большая группа вагнеровцев вместе с «регулярами» заходят на позиции в Бахмуте. Командир группы принял решение атаковать противника ночью. Пограничники дождались, пока рашисты немного успокоятся и расслабятся. И, работая преимущественно с глушителями, уничтожили 20 наемников, а 19 рашистов были ранены. Трех оккупантов взяли в плен.
К сожалению, прикрывая отход своей разведгруппы, Виктор Васильевич погиб.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя! Вечная слава!
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