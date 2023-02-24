Прикрывал отход своей разведгруппы: на войне погиб 46-летний Герой с Днепропетровщины

19 февраля 2023 года в бою за независимость Украины погиб Кошель Виктор Васильевич с Днепропетровщины. Ему было 46 лет.

Об этом сообщает Подгородненская территориальная громада.

С апреля 2022 года мужчина пошел добровольцем защищать Украину. Он стал бойцом разведотделения пограничного Луганского отряда, позывной «Барсик».

Защитник и его побратимы «Фанат», «Фикса», «Мага», «Мрамор» получили информацию о том, что большая группа вагнеровцев вместе с «регулярами» заходят на позиции в Бахмуте. Командир группы принял решение атаковать противника ночью. Пограничники дождались, пока рашисты немного успокоятся и расслабятся. И, работая преимущественно с глушителями, уничтожили 20 наемников, а 19 рашистов были ранены. Трех оккупантов взяли в плен.

К сожалению, прикрывая отход своей разведгруппы, Виктор Васильевич погиб.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя! Вечная слава!

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