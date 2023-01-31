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  • Прикрывал отход побратимов: боец ​​терробороны из Днепра погиб на Донбассе

Прикрывал отход побратимов: боец ​​терробороны из Днепра погиб на Донбассе

Сегодня 09:00
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На Донбассе в бою с оккупантами погиб защитник из Днепра Дмитрий Мусин. 26 апреля боец получил смертельное ранение, прикрывая отход побратимов.

Новости Днепра про Прикрывал отход побратимов: боец ​​терробороны из Днепра погиб на Донбассе

В мирное время Дмитрий работал помощником пивовара в Днепре и увлекался рыбалкой. В первые дни полномасштабного вторжения он вступил в ряды Днепропетровской бригады Сил территориальной обороны ВСУ.

«Он был очень энергичным, всегда смотрел в будущее с открытым сердцем и надеждой, будто по-детски, однако при этом много размышлял над смыслом жизни, но именно руководствуясь здравым смыслом и практичностью… Был веселым и энергичным, ответственным», — делится воспоминаниями его собрат и друг детства Евгений.

Подразделение Дмитрия сражалось с врагом в селе Времевка Донецкой области. Во время наступления превосходящих сил противника Мусин прикрывал стрелковым огнем из РПК отход одного из подразделений. В результате обстрела из российских танков и минометов боец получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

Указом президента Украины Дмитрий Мусин награжден орденом «За мужество» ІІІ степени (посмертно).

Новости Днепра про Прикрывал отход побратимов: боец ​​терробороны из Днепра погиб на Донбассе

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