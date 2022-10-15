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  • Пригородный поезд в Никополь: “Укрзалізниця” назначила дополнительную остановку

Пригородный поезд в Никополь: “Укрзалізниця” назначила дополнительную остановку

Сегодня 12:38
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Теперь пригородный поезд, курсирующий в Никополь, будет делать еще одну остановку.

Новости Днепра про Пригородный поезд в Никополь: “Укрзалізниця” назначила дополнительную остановку

Об этом сообщает пресс-служба регионального филиала АО «Укрзалізниця».

Так, с 15 октября по 1 декабря 2022 года пригородный поезд №6476 Тимково – Никополь будет делать минутную остановку на пассажирской платформе 83-й км (19:23-19:24).

Далее электропоезд будет курсировать по привычной схеме.

Напомним, ранее мы писали, где именно будут проверять пассажиров на железнодорожном вокзале Днепра.

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