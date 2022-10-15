Пригородный поезд в Никополь: “Укрзалізниця” назначила дополнительную остановку

Мобилизация в Украине длится уже восьмой месяц. Повестки приходят всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, если они не освобождены от военной службы по ряду причин. Те, у кого нет военного опыта, также могут быть призваны воевать, но…

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