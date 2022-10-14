Пригород Днепра атаковали дроны, а два района области были под артобстрелом: комментарий ГСЧС

Ночью 14 октября область снова обстреливали.

От ударов артиллерией страдали два района области – Никопольский и Синельниковский. Об этом сообщили в ГСЧС.

Дронами-камикадзе пытались атаковать Днепровский район. К счастью, военные из повітряного командування Схід после полуночи сбили 4 дрона в пригороде Днепра, а также в Никопольском районе.

В Синельниковском районе враг атаковал Межевскую общину. К сожалению, ранение получил 51-летний мужчина. Он находится в больнице с поражениями спины. Его состояние медики оценивают как средней тяжести. От вражеской атаки в общине загорелся частный дом. Огонь тушили 6 спасателей и 1 пожарная машина. Повреждено 17 частных домов и промышленное предприятие.

По Никопольскому району россияне били из «Градов», тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе.

В Мировской, Марганецкой, Красногригоревской и Первомайской общинах обошлось без жертв. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, местный лицей, авто, водопровод и электросеть.

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