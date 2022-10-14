Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Пригород Днепра атаковали дроны, а два района области были под артобстрелом: комментарий ГСЧС

Пригород Днепра атаковали дроны, а два района области были под артобстрелом: комментарий ГСЧС

Сегодня 10:36
просмотров

Ночью 14 октября область снова обстреливали.

Новости Днепра про Пригород Днепра атаковали дроны, а два района области были под артобстрелом: комментарий ГСЧС

От ударов артиллерией страдали два района области – Никопольский и Синельниковский. Об этом сообщили в ГСЧС.

Дронами-камикадзе пытались атаковать Днепровский район. К счастью, военные из повітряного командування Схід после полуночи сбили 4 дрона в пригороде Днепра, а также в Никопольском районе.

В Синельниковском районе враг атаковал Межевскую общину. К сожалению, ранение получил 51-летний мужчина. Он находится в больнице с поражениями спины. Его состояние медики оценивают как средней тяжести. От вражеской атаки в общине загорелся частный дом. Огонь тушили 6 спасателей и 1 пожарная машина. Повреждено 17 частных домов и промышленное предприятие.

По Никопольскому району россияне били из «Градов», тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе.

В Мировской, Марганецкой, Красногригоревской и Первомайской общинах обошлось без жертв. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, местный лицей, авто, водопровод и электросеть.

Новости Днепра про Пригород Днепра атаковали дроны, а два района области были под артобстрелом: комментарий ГСЧС

Новости Днепра про Пригород Днепра атаковали дроны, а два района области были под артобстрелом: комментарий ГСЧС

Новости Днепра про Пригород Днепра атаковали дроны, а два района области были под артобстрелом: комментарий ГСЧС

Новости Днепра про Пригород Днепра атаковали дроны, а два района области были под артобстрелом: комментарий ГСЧС

Новости Днепра про Пригород Днепра атаковали дроны, а два района области были под артобстрелом: комментарий ГСЧС

Читайте также:

Новости Днепра про Пригород Днепра атаковали дроны, а два района области были под артобстрелом: комментарий ГСЧСУкраїнська Новости Днепра про Пригород Днепра атаковали дроны, а два района области были под артобстрелом: комментарий ГСЧСРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Кривом Роге мотоциклист наехал на женщину: пострадавшая в больнице
    Новости Днепра
    Вчера 18:49
    В Кривом Роге мотоциклист наехал на женщину: пострадавшая в больнице

    Сегодня, 13 октября, в 10.28 на улице Ватутина в Кривом…

    Спортсменка из Днепра претендует на звание лучшей легкоатлетки мира 2022 года
    Новости Днепра
    Вчера 18:30
    Спортсменка из Днепра претендует на звание лучшей легкоатлетки мира 2022 года

    Ярослава Магучих – среди 10 спортсменок, претендующих на награду.

    В тюрьме Днепропетровщины ФСБ «перекинуло» завербованных заключенных из так называемой ЛНР
    Новости Днепра
    Вчера 15:47
    В тюрьме Днепропетровщины ФСБ «перекинуло» завербованных заключенных из так называемой ЛНР

    Они должны были досидеть свой срок и после освобождения работать…

    Вблизи Бахмута погиб боевой медик из Днепропетровщины
    Новости Днепра
    Вчера 15:20
    Вблизи Бахмута погиб боевой медик из Днепропетровщины

    На Бахмутском направлении погиб Евгений Погребной.

    Последние новости

    В Днепре из больницы пытался сбежать пленный оккупант
    В Днепре из больницы пытался сбежать пленный оккупант

    Сегодня, 14 октября, из одной из городских больниц пытался бежать пленный солдат рф.

    Сегодня 10:26
    0
    просмотров
    Молодая жена стала вдовой: погиб 23-летний защитник из Кривого Рога
    Молодая жена стала вдовой: погиб 23-летний защитник из Кривого Рога

    5 октября в боях в Харьковской области погиб Владислав Велесик из Кривого Рога. Ему было всего 23 года.

    Сегодня 10:00
    2
    просмотров
    Режим экономии: жители Днепропетровской области уже сэкономили 10% электроэнергии
    Режим экономии: жители Днепропетровской области уже сэкономили 10% электроэнергии

    В Украине стабилизировалась система электроснабжения, которая была повреждена вражескими атаками. Это стало возможным, в частности, благодаря экономичному потреблению света. В Днепропетровской области сохраняется режим ограниченного энергопотребления. Регион уже сэкономил 10% электроэнергии.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    ВСУ готовятся к возможному нападению армии рф через три области
    ВСУ готовятся к возможному нападению армии рф через три области

    Украина готовится к возможному нападению россиян через три области из-за поставок западного оружия.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Тревожная ночь: Резниченко рассказал о ситуации в регионе
    Тревожная ночь: Резниченко рассказал о ситуации в регионе

    Сегодня в Днепропетровской области была очень тревожная ночь. Многократные длительные тревоги, информация о взрывах и работе ПВО в разных районах региона.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Воздушная тревога: как в Днепре работают больницы и поликлиники
    Воздушная тревога: как в Днепре работают больницы и поликлиники

    Департамент здравоохранения Днепровского горсовета напоминает днепрянам и гостям города, что учреждения здравоохранения во время воздушной тревоги не ведут прием пациентов.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Герои Украины: в Кривом Роге появился новый патриотический мурал
    Герои Украины: в Кривом Роге появился новый патриотический мурал

    Студенты и преподаватели Криворожского Политехнического колледжа создали в городе новую патриотическую фреску. Об этом рассказали в исполкоме КМР.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    В Днепре пьяные мужчины угрожали соседям и избили их собак
    В Днепре пьяные мужчины угрожали соседям и избили их собак

    В Днепре на улице Волынской двое нетрезвых мужчин угрожали своим соседям.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода в Днепре в пятницу, 14 октября: облачно, но без осадков
    Погода в Днепре в пятницу, 14 октября: облачно, но без осадков

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Обстрел Николаева: в больнице скончался 11-летний мальчик, в дом которого попала ракета
    Обстрел Николаева: в больнице скончался 11-летний мальчик, в дом которого попала ракета

    В Николаеве в четверг, 13 октября, скончался 11-летний мальчик. Ребёнка достали из-под завалов многоэтажки, которую обстреляли российские оккупанты.

    Вчера 22:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх