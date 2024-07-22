Прыгали по головам: в Днепре на Европейской площади произошла массовая драка, есть пострадавшие

В эти выходные во время комендантского часа на Европейской площади произошла массовая бойня. По словам очевидцев, группа людей избила трех мужчин. Нападающие прыгали по головам пострадавших и издевались над обессиленными людьми.
Свидетельница кровавой схватки пыталась остановить нападающих, вызвала полицию и «скорую». Когда правоохранители приехали на место инцидента, трое мужчин были без сознания, а избившие их хулиганы скрылись.
Местным удалось снять на камеру момент драки.
Как сообщили Днепр Инфо в полиции, по данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время правоохранители принимают меры по установлению и розыску причастных к правонарушению лиц.
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