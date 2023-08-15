Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Прием заявлений стартовал: до какого числа родители должны определиться с формой обучения детей в Днепре

Прием заявлений стартовал: до какого числа родители должны определиться с формой обучения детей в Днепре

Сегодня 15:07
просмотров

Сегодня в Днепре родители, которые определились с формой обучения для своих детей, могут подать в школу соответствующие заявления.

Новости Днепра про Прием заявлений стартовал: до какого числа родители должны определиться с формой обучения детей в Днепре

Об этом сообщили в ГумДепе Днепра.

Уже сегодня в школах Днепра принимают заявления! – говорится в сообщении.

Есть три формата, которые могут выбрать родители — полностью дистанционный, индивидуальный или смешанный. Подать заявление в школу можно с 15 по 20 августа.

Заявление подается (ее сканированная копия или фотокопия) в учебное заведение одним из родителей или другим законным представителем соискателя образования наглядно, факсом, электронной почтой, другими средствами связи или любым другим способом (по выбору заявителя).

Образец заявления можно найти ТУТ.

Обратите внимание, что подать заявление можно до 20 августа. После этого администрации школ начнут разрабатывать расписание уроков, учитывая количество учеников, которые будут учиться онлайн или очно, поэтому нужно поспешить с выбором.

Ранее мы объясняли, что означает смешанная форма обучения и как будут проходить уроки.

Читайте также:

Новости Днепра про Прием заявлений стартовал: до какого числа родители должны определиться с формой обучения детей в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Прием заявлений стартовал: до какого числа родители должны определиться с формой обучения детей в ДнепреРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Громраде Днепра рассказали, как горожанам получить компенсацию за индивидуальное отопление
Новости Днепра
Сегодня 14:59
В Громраде Днепра рассказали, как горожанам получить компенсацию за индивидуальное отопление

Еще в 2021 году в Днепре решили отключить от централизованного…

Тоннельную балку в Днепре хотели превратить в зоопарк: планировали «поселить» там дельфинов и пингвинов
Новости Днепра
Сегодня 14:43
Тоннельную балку в Днепре хотели превратить в зоопарк: планировали «поселить» там дельфинов и пингвинов

В Днепре нет зоопарков, где в неволе бы содержались дикие…

Тайна старинного дома на улице Шевченко в Днепре: веселая вдова и дурная слава здания (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 13:21
Тайна старинного дома на улице Шевченко в Днепре: веселая вдова и дурная слава здания (ФОТО)

Небольшие старинные дома, возведенные в конце 1890-х годов до сих…

Число пострадавших в результате ударов по Днепру возросло
Новости Днепра
Сегодня 12:32
Число пострадавших в результате ударов по Днепру возросло

В Днепре до трех человек возросло количество пострадавших в результате…

Последние новости

В Громраде Днепра рассказали, как горожанам получить компенсацию за индивидуальное отопление
В Громраде Днепра рассказали, как горожанам получить компенсацию за индивидуальное отопление

Еще в 2021 году в Днепре решили отключить от централизованного теплоснабжения 1056 многоквартирных домов.

Сегодня 14:59
8
просмотров
Тоннельную балку в Днепре хотели превратить в зоопарк: планировали «поселить» там дельфинов и пингвинов
Тоннельную балку в Днепре хотели превратить в зоопарк: планировали «поселить» там дельфинов и пингвинов

В Днепре нет зоопарков, где в неволе бы содержались дикие звери. Зооуголок на Монастырском острове был ликвидирован в 2016 году, а его обитатели отправились в разные уголки Украины и живут в лучших, чем на острове условиях. Когда-то в Днепре планировали…

Сегодня 14:43
3
просмотров
Из-за замечаний: на Днепропетровщине солдат застрелил своих сослуживцев
Из-за замечаний: на Днепропетровщине солдат застрелил своих сослуживцев

На Днепропетровщине будут судить солдата, подозреваемого в убийстве своих товарищей.

Сегодня 14:15
3
просмотров
В больнице Днепра, где недавно умер 11-летний мальчик, приостановили операции: подробности
В больнице Днепра, где недавно умер 11-летний мальчик, приостановили операции: подробности

Недавно в Днепре в городской многопрофильной клинической больнице матери и ребенка имени Руднева произошла чрезвычайная ситуация: пациенты получили тяжелую побочную реакцию на медпрепарат, который применялся при проведении оперативных вмешательств. Речь идет о медпрепарате для внутривенного наркоза.

Сегодня 13:47
5
просмотров
«Криворожгаз», подконтрольный известному олигарху, украл у Украины газа на 202 миллиона
«Криворожгаз», подконтрольный известному олигарху, украл у Украины газа на 202 миллиона

Криворожгаз подозревается в хищении голубого топлива из газотранспортной системы Украины.

Сегодня 13:26
4
просмотров
Тайна старинного дома на улице Шевченко в Днепре: веселая вдова и дурная слава здания (ФОТО)
Тайна старинного дома на улице Шевченко в Днепре: веселая вдова и дурная слава здания (ФОТО)

Небольшие старинные дома, возведенные в конце 1890-х годов до сих пор можно увидеть на улицах Днепра. Часть их них находится в очень плохом состоянии – от зданий буквально осталась только одна или две стены фасада, от некоторых – только «коробка»…

Сегодня 13:21
6
просмотров
Число пострадавших в результате ударов по Днепру возросло
Число пострадавших в результате ударов по Днепру возросло

В Днепре до трех человек возросло количество пострадавших в результате ракетного удара.

Сегодня 12:32
12
просмотров
Ракеты третий раз повредили магазин одежды в Днепре: горожане рассказали об атаке
Ракеты третий раз повредили магазин одежды в Днепре: горожане рассказали об атаке

Магазин женской одежды в Днепре в третий раз страдает от ракетной атаки.

Сегодня 11:56
10
просмотров
В Украине хотят декриминализировать порно: что разрешат
В Украине хотят декриминализировать порно: что разрешат

В Украине планируют легализовать порно.

Сегодня 11:15
9
просмотров
В Днепре из-за ночной ракетной атаки повреждено несколько учебных заведений
В Днепре из-за ночной ракетной атаки повреждено несколько учебных заведений

Сегодня ночью россияне атаковали Днепр ракетами.

Сегодня 11:01
18
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх