Прием заявлений стартовал: до какого числа родители должны определиться с формой обучения детей в Днепре

Сегодня в Днепре родители, которые определились с формой обучения для своих детей, могут подать в школу соответствующие заявления.

Об этом сообщили в ГумДепе Днепра.

Уже сегодня в школах Днепра принимают заявления! – говорится в сообщении.

Есть три формата, которые могут выбрать родители — полностью дистанционный, индивидуальный или смешанный. Подать заявление в школу можно с 15 по 20 августа.

Заявление подается (ее сканированная копия или фотокопия) в учебное заведение одним из родителей или другим законным представителем соискателя образования наглядно, факсом, электронной почтой, другими средствами связи или любым другим способом (по выбору заявителя).

Образец заявления можно найти ТУТ.

Обратите внимание, что подать заявление можно до 20 августа. После этого администрации школ начнут разрабатывать расписание уроков, учитывая количество учеников, которые будут учиться онлайн или очно, поэтому нужно поспешить с выбором.

Ранее мы объясняли, что означает смешанная форма обучения и как будут проходить уроки.

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