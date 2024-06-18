Приехал по делам и пропал: в Днепре ищут мужчину, который неделю не выходит на связь

В Днепре ищут пропавшего мужчину.

Больше недели разыскивают Валентина Кистень. Родные говорят, что мужчина приехал в Днепр по делам. Однако с вечера 11 июня связь с ним исчезла. Известно, что его последний раз видели 12 июня по улице Писаржевского возле торгового центра «Нагорка» и АТБ-маркета, сообщает «Днепр Оперативный».

С тех пор родные не знают, где сейчас Валентин.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Валентина, просим сообщить по телефону 0666326947.

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