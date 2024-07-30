«Придумала ограбление, чтобы привлечь внимание»: какие странные лживые вызовы получала полиция в Днепре

Только за июль на линию 102 поступило 44 ложных вызова. Правоохранители тратили время на проверку сообщений об ограблении или убийстве, которого не было.
Как рассказали патрульные, один из заявителей позвонил в полицию и сообщил о ненастоящем убийстве, потому что хотел проверить, как работают правоохранители. Другой житель Днепра известил об ограблении, хотя на самом деле просто потерял телефон.
Одна из заявительниц рассказала, что соседи украли имущество из-за конфликта с ними, но на самом деле никто ничего не забирал. Как выяснилось потом, женщина хотела привлечь к себе внимание.
Среди других ложных вызовов:
За эти ложные вызовы люди заплатят штраф от 850 до 3400 гривен.
Напоминаем, вызовы специальных служб – не шутки. Каждый вызов, поступающий на линию 102, полиция проверяет, поэтому из-за ошибочных вызовов патрульные могут не успеть помочь тем, кто действительно в этом нуждается, — говорится в сообщении патрульной полиции.
Читайте также:
Автор:
Жителя Днепропетровщины поймали на границе, когда он хотел переплыть Тису.
В Кривом Роге на Днепропетровщине один из самых плодородных земельных…
Без воды остались десятки жителей Днепра.
В Днепре спасали женщину с опухолью мозга.
Жителя Днепропетровщины поймали на границе, когда он хотел переплыть Тису.
Вынесли приговор мужчине, действия которого привели к смерти трех человек.
Дезинформаторы снова распространили фейки.
В Кривом Роге на Днепропетровщине один из самых плодородных земельных участков в Украине.
Без воды остались десятки жителей Днепра.
В Днепре спасали женщину с опухолью мозга.
На реке Ингулец женщина собственноручно наловила 4 килограмма раков.
В Днепре задержана злоумышленница.
Полицейские Каменского разыскивают 15-летнюю Полину Михайлову.
Жителей Днепропетровской области предупреждают о сильном ветре.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!