«Придумала ограбление, чтобы привлечь внимание»: какие странные лживые вызовы получала полиция в Днепре

В полиции рассказали о странных ложных вызовах, которые патрульные получали за последний месяц.

Только за июль на линию 102 поступило 44 ложных вызова. Правоохранители тратили время на проверку сообщений об ограблении или убийстве, которого не было.

Как рассказали патрульные, один из заявителей позвонил в полицию и сообщил о ненастоящем убийстве, потому что хотел проверить, как работают правоохранители. Другой житель Днепра известил об ограблении, хотя на самом деле просто потерял телефон.

Одна из заявительниц рассказала, что соседи украли имущество из-за конфликта с ними, но на самом деле никто ничего не забирал. Как выяснилось потом, женщина хотела привлечь к себе внимание.

Среди других ложных вызовов:

Вызвала полицию потому, что после распития алкогольных напитков у компании неизвестных, те отобрали телефон и ушли, а на самом деле мобильный лежал в сумке.

Употреблял алкоголь и сообщил о нанесении телесных повреждений медикам и полиции, а на самом деле помощи врачей и полицейских не нуждался.

За эти ложные вызовы люди заплатят штраф от 850 до 3400 гривен.

Напоминаем, вызовы специальных служб – не шутки. Каждый вызов, поступающий на линию 102, полиция проверяет, поэтому из-за ошибочных вызовов патрульные могут не успеть помочь тем, кто действительно в этом нуждается, — говорится в сообщении патрульной полиции.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: