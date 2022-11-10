«Придумал» дом совхозов и политкарторжан: кто такой Владимир Самодрыга в честь которого назвала улица в Днепре

В 2015 году в Днепре появилась улица названная в честь Владимира Самодрыги. Это архитектор, проживший в городе всю жизнь и создавший несколько знаковых зданий, но сегодня о его деятельности мало кто знает, ведь проекты Самодрыги были реализованы почти 100 лет назад.

Отучившись в нынешней Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры с конца 1920-х годов Владимир Самодрыга начал проектировать здания для города. Одним из преподавателей и наставников архитектора в то время был Александр Красносельский.

Один из ранних проектов молодого архитектора – дом неподалеку парка Шевченко. Сегодня весь его первый этаж «занят» развлекательными заведениями. Спроектированное в 1930 –м году здание жители Днепра прозвали «Домом политкаторжан». Здание было спроектировано в модном тогда стиле конструктивизм. Сегодня квадратные метры в этом доме одни из самых дорогих в городе.

Следующий жилой дом Самодрыга спроектировал в 1935 году. Это было пятиэтажное здание с шестиэтажным главным корпусом. В нем 100 квартир, а два первых этажа «поддерживают» колоны. Часть дома выходит окнами на центральный проспект.

В том же году Самодрыга спроектировал Дом совхозов и реконструировал корпус №2 ДНУ им. О. Гончара. В 1940 году им была «создано» здание школы №23.

Последняя значительная его работа реконструкция «Дома специалистов», здание на углу центрального проспекта, где находился кинотеатр «Октябрь». После Второй мировой войны от здания построенного в начале 1930-х годов осталась лишь «коробка». В 1950-х Самодрыга придумал проект его реконструкции, а в 1957 году к дому был пристроен корпус с двухзальным кинотеатром.

После этого архитектор сосредоточился на преподавательской деятельности.

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