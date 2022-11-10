Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  •  «Придумал» дом совхозов и политкарторжан: кто такой Владимир Самодрыга в честь которого назвала улица в Днепре

 «Придумал» дом совхозов и политкарторжан: кто такой Владимир Самодрыга в честь которого назвала улица в Днепре

Сегодня 12:46
просмотров

В 2015 году в Днепре появилась улица названная в честь Владимира Самодрыги. Это архитектор, проживший в городе всю жизнь и создавший несколько знаковых зданий, но сегодня о его деятельности мало кто знает, ведь проекты Самодрыги были реализованы почти 100 лет назад.
Новости Днепра про  «Придумал» дом совхозов и политкарторжан: кто такой Владимир Самодрыга в честь которого назвала улица в Днепре

 

Отучившись в нынешней Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры с конца 1920-х годов Владимир Самодрыга начал проектировать здания для города. Одним из преподавателей и наставников архитектора в то время был Александр Красносельский.

Новости Днепра про  «Придумал» дом совхозов и политкарторжан: кто такой Владимир Самодрыга в честь которого назвала улица в Днепре

 

Один из ранних проектов молодого архитектора – дом неподалеку парка Шевченко. Сегодня весь его первый этаж «занят» развлекательными заведениями. Спроектированное в 1930 –м году здание жители Днепра прозвали «Домом политкаторжан». Здание было спроектировано в модном тогда стиле конструктивизм. Сегодня квадратные метры в этом доме одни из самых дорогих в городе.

Новости Днепра про  «Придумал» дом совхозов и политкарторжан: кто такой Владимир Самодрыга в честь которого назвала улица в Днепре

 

Следующий жилой дом Самодрыга спроектировал в 1935 году. Это было пятиэтажное здание с шестиэтажным главным корпусом. В нем 100 квартир, а два первых этажа «поддерживают» колоны. Часть дома выходит окнами на центральный проспект.

Новости Днепра про  «Придумал» дом совхозов и политкарторжан: кто такой Владимир Самодрыга в честь которого назвала улица в Днепре

 

В том же году Самодрыга спроектировал Дом совхозов и реконструировал корпус №2 ДНУ им. О. Гончара. В 1940 году им была «создано» здание школы №23.

Новости Днепра про  «Придумал» дом совхозов и политкарторжан: кто такой Владимир Самодрыга в честь которого назвала улица в Днепре

 

Последняя значительная его работа реконструкция «Дома специалистов», здание на углу центрального проспекта, где находился кинотеатр «Октябрь». После Второй мировой войны от здания построенного в начале 1930-х годов осталась лишь «коробка». В 1950-х Самодрыга придумал проект его реконструкции, а в 1957 году к дому был пристроен корпус с двухзальным кинотеатром.

Новости Днепра про  «Придумал» дом совхозов и политкарторжан: кто такой Владимир Самодрыга в честь которого назвала улица в Днепре

 

После этого архитектор сосредоточился на преподавательской деятельности.

Читайте также:

Новости Днепра про  «Придумал» дом совхозов и политкарторжан: кто такой Владимир Самодрыга в честь которого назвала улица в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про  «Придумал» дом совхозов и политкарторжан: кто такой Владимир Самодрыга в честь которого назвала улица в ДнепреРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Где сегодня в Днепре нет воды: причина и адреса
    Новости Днепра
    Сегодня 12:00
    Где сегодня в Днепре нет воды: причина и адреса

    Сегодня, 10 ноября, некоторые жители Днепра остались без воды.

    Котики охотятся на орла: в Днепре на набережной появилось новое граффити
    Новости Днепра
    Сегодня 11:33
    Котики охотятся на орла: в Днепре на набережной появилось новое граффити

    В Днепре на набережной возле пешеходного моста на Монастырский остров…

    ВСУ отбили 12 атак оккупантов в Донецкой и Луганской областях — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    ВСУ отбили 12 атак оккупантов в Донецкой и Луганской областях — Генштаб

    Силы обороны Украины продолжают отражать атаки врага, который, в свою…

    Убийство и ограбление пенсионерки в Каменском: что решил суд
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    Убийство и ограбление пенсионерки в Каменском: что решил суд

    Суд вынес приговор ранее не судимому мужчине за убийство женщины…

    Последние новости

    Где сегодня в Днепре нет воды: причина и адреса
    Где сегодня в Днепре нет воды: причина и адреса

    Сегодня, 10 ноября, некоторые жители Днепра остались без воды.

    Сегодня 12:00
    0
    просмотров
    Котики охотятся на орла: в Днепре на набережной появилось новое граффити
    Котики охотятся на орла: в Днепре на набережной появилось новое граффити

    В Днепре на набережной возле пешеходного моста на Монастырский остров появилось новое граффити.

    Сегодня 11:33
    0
    просмотров
    ВСУ уже ликвидировали 78 690 оккупантов: потери врага на 10 ноября
    ВСУ уже ликвидировали 78 690 оккупантов: потери врага на 10 ноября

    Слава Украине! Слава ВСУ!

    Сегодня 10:46
    0
    просмотров
    ВСУ отбили 12 атак оккупантов в Донецкой и Луганской областях — Генштаб
    ВСУ отбили 12 атак оккупантов в Донецкой и Луганской областях — Генштаб

    Силы обороны Украины продолжают отражать атаки врага, который, в свою очередь, не прекращает обстрелы по всем оперативным направлениям.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    Убийство и ограбление пенсионерки в Каменском: что решил суд
    Убийство и ограбление пенсионерки в Каменском: что решил суд

    Суд вынес приговор ранее не судимому мужчине за убийство женщины 1936 года рождения и ограбление ее квартиры.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Мужчину, укравшего военную аптечку из автомобиля, задержали в Днепре
    Мужчину, укравшего военную аптечку из автомобиля, задержали в Днепре

    4 ноября владелец автомобиля обратился в полицию и рассказал, что несколько дней назад оставил машину возле дома в Чечеловском районе города, а позже обнаружил отсутствие военно-медицинской аптечки стоимостью около 4 тысяч гривен.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Раненая бабушка и разрушения: ночь в Днепропетровской области была тяжелой
    Раненая бабушка и разрушения: ночь в Днепропетровской области была тяжелой

    О последствиях ночных атак противника на территории Днепропетровской области сообщил глава ДОРа Николай Лукашук.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Двое детей остались без отца: в боях за Украину погиб нацгвардеец из Кривого Рога
    Двое детей остались без отца: в боях за Украину погиб нацгвардеец из Кривого Рога

    В больнице Винницкой области 7 ноября скончался нацгвардеец из Кривого Рога Руслан Белый.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    «Новая Почта» сделала заявление о посылках в Днепре после атаки дронами
    «Новая Почта» сделала заявление о посылках в Днепре после атаки дронами

    В компании «Новая Почта» рассказали о доставке посылок и корреспонденции по Днепру после того, как их склад был атакован дронами-камикадзе.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Цены на яйца в Днепре догоняют европейские: сколько стоит десяток
    Цены на яйца в Днепре догоняют европейские: сколько стоит десяток

    Специалисты сравнили стоимость продуктовой корзины в Украине и странах Евросоюза. Они проанализировали цены на яйца в крупнейших торговых сетях по состоянию на октябрь 2022 года. Расчеты производились по курсу 40 грн/евро.

    Сегодня 06:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх