 «Придумал» дом совхозов и политкарторжан: кто такой Владимир Самодрыга в честь которого назвала улица в Днепре

Отучившись в нынешней Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры с конца 1920-х годов Владимир Самодрыга начал проектировать здания для города. Одним из преподавателей и наставников архитектора в то время был Александр Красносельский.
Один из ранних проектов молодого архитектора – дом неподалеку парка Шевченко. Сегодня весь его первый этаж «занят» развлекательными заведениями. Спроектированное в 1930 –м году здание жители Днепра прозвали «Домом политкаторжан». Здание было спроектировано в модном тогда стиле конструктивизм. Сегодня квадратные метры в этом доме одни из самых дорогих в городе.
Следующий жилой дом Самодрыга спроектировал в 1935 году. Это было пятиэтажное здание с шестиэтажным главным корпусом. В нем 100 квартир, а два первых этажа «поддерживают» колоны. Часть дома выходит окнами на центральный проспект.
В том же году Самодрыга спроектировал Дом совхозов и реконструировал корпус №2 ДНУ им. О. Гончара. В 1940 году им была «создано» здание школы №23.
Последняя значительная его работа реконструкция «Дома специалистов», здание на углу центрального проспекта, где находился кинотеатр «Октябрь». После Второй мировой войны от здания построенного в начале 1930-х годов осталась лишь «коробка». В 1950-х Самодрыга придумал проект его реконструкции, а в 1957 году к дому был пристроен корпус с двухзальным кинотеатром.
После этого архитектор сосредоточился на преподавательской деятельности.
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 10 ноября, некоторые жители Днепра остались без воды.
В Днепре на набережной возле пешеходного моста на Монастырский остров…
Силы обороны Украины продолжают отражать атаки врага, который, в свою…
Суд вынес приговор ранее не судимому мужчине за убийство женщины…
Сегодня, 10 ноября, некоторые жители Днепра остались без воды.
В Днепре на набережной возле пешеходного моста на Монастырский остров появилось новое граффити.
Слава Украине! Слава ВСУ!
Силы обороны Украины продолжают отражать атаки врага, который, в свою очередь, не прекращает обстрелы по всем оперативным направлениям.
Суд вынес приговор ранее не судимому мужчине за убийство женщины 1936 года рождения и ограбление ее квартиры.
4 ноября владелец автомобиля обратился в полицию и рассказал, что несколько дней назад оставил машину возле дома в Чечеловском районе города, а позже обнаружил отсутствие военно-медицинской аптечки стоимостью около 4 тысяч гривен.
О последствиях ночных атак противника на территории Днепропетровской области сообщил глава ДОРа Николай Лукашук.
В больнице Винницкой области 7 ноября скончался нацгвардеец из Кривого Рога Руслан Белый.
В компании «Новая Почта» рассказали о доставке посылок и корреспонденции по Днепру после того, как их склад был атакован дронами-камикадзе.
Специалисты сравнили стоимость продуктовой корзины в Украине и странах Евросоюза. Они проанализировали цены на яйца в крупнейших торговых сетях по состоянию на октябрь 2022 года. Расчеты производились по курсу 40 грн/евро.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!