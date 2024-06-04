Прятались в кустах: в Днепре задержали воров кабеля

Вчера, 3 июня, ночью неравнодушные жители Чечеловского района сообщили в полицию о том, что вроде бы двое неизвестных пытались украсть кабель.

Об этом сообщили в Telegram-канале патрульной полиции Днепропетровской области.

Патрульные прибыли на место происшествия и увидели открытый коммуникационный колодец, рядом с которым лежал срезанный кабель.

Обследовав территорию, полицейские обнаружили вероятных воров, которые прятались в кустах неподалеку, — говорится в публикации полиции.

Известно, что на место была вызвана следственно-оперативная группа. Делом занимаются следователи.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре пьяный водитель наехал на пенсионерку и скрылся с места ДТП.

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