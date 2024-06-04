Прятались в кустах: в Днепре задержали воров кабеля

Об этом сообщили в Telegram-канале патрульной полиции Днепропетровской области.
Патрульные прибыли на место происшествия и увидели открытый коммуникационный колодец, рядом с которым лежал срезанный кабель.
Обследовав территорию, полицейские обнаружили вероятных воров, которые прятались в кустах неподалеку, — говорится в публикации полиции.
Известно, что на место была вызвана следственно-оперативная группа. Делом занимаются следователи.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре пьяный водитель наехал на пенсионерку и скрылся с места ДТП.
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