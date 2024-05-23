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  • Прятала «товар» в подъездах: в Днепре 25-летней женщине сообщили о подозрении

Прятала «товар» в подъездах: в Днепре 25-летней женщине сообщили о подозрении

Сегодня 07:22
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В Днепре правоохранители задержали женщину 25 лет, которая делала закладку в одном из подъездов дома в Новокодакском районе. Событие произошло в апреле.

Новости Днепра про Прятала

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

21 мая женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения за незаконное приобретение и хранение наркотических средств и сильнодействующих лекарственных средств с целью сбыта, предусмотренного ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 Уголовного кодекса Украины. За это женщине грозит лишение свободы от 6 до 10 лет и конфискация имущества. 

Уже вчера, 22 мая, суд принял решение о мере пресечения в виде содержания женщины под стражей. Продолжается досудебное расследование. 

Ранее мы писали, что жителя Кривого Рога подозревают в умышленном убийстве.

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