Прямое попадание: ракета разрушила квартиру профессора из Днепра

Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Днепровского национального университета им. Олеся Гончара.
Сегодня в результате вражеской ракетной атаки получили повреждения жилье двух сотрудников университета. Речь идет о профессоре кафедры прикладной радиофизики, электроники и наноматериалов Олеге Дробахине и доценте кафедры кибербезопасности и компьютерно-интегрированных технологий Сергее Божко.
В результате прямого попадания разрушена квартира профессора Олега Дробахина. К счастью, все члены семьи – не пострадали! Квартира доцента Сергея Божко осталась без окон и дверей. Коллегам нужна помощь. Верим в силу поддержки университетского общества и начинаем сбор средств на помощь семьям, — говорится в сообщении.
Узнать, как можно помочь пострадавшим, можно ТУТ.
Напомним, с утра 19 апреля Днепр атаковали ракетами. Больше всего пострадал дом на Вокзальной площади. Как сообщил мэр Днепра Борис Филатов, по пятиэтажке могли ударить ракетой х-22.
20 апреля в Днепре объявили Днем траура по пострадавшим в результате ракетных обстрелов.
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