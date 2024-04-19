Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Прямое попадание: ракета разрушила квартиру профессора из Днепра

Сегодня 16:25
просмотров

В результате обстрела Днепра 19 апреля прямым попаданием уничтожило квартиру сотрудника ДНУ.

Новости Днепра про Прямое попадание: ракета разрушила квартиру профессора из Днепра

Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Днепровского национального университета им. Олеся Гончара.

Сегодня в результате вражеской ракетной атаки получили повреждения жилье двух сотрудников университета. Речь идет о профессоре кафедры прикладной радиофизики, электроники и наноматериалов Олеге Дробахине и доценте кафедры кибербезопасности и компьютерно-интегрированных технологий Сергее Божко.

В результате прямого попадания разрушена квартира профессора Олега Дробахина. К счастью, все члены семьи – не пострадали! Квартира доцента Сергея Божко осталась без окон и дверей. Коллегам нужна помощь. Верим в силу поддержки университетского общества и начинаем сбор средств на помощь семьям, — говорится в сообщении.

Узнать, как можно помочь пострадавшим, можно ТУТ.

Напомним, с утра 19 апреля Днепр атаковали ракетами. Больше всего пострадал дом на Вокзальной площади. Как сообщил мэр Днепра Борис Филатов, по пятиэтажке могли ударить ракетой х-22.

20 апреля в Днепре объявили Днем траура по пострадавшим в результате ракетных обстрелов.

Читайте также:

Новости Днепра про Прямое попадание: ракета разрушила квартиру профессора из ДнепраУкраїнська Новости Днепра про Прямое попадание: ракета разрушила квартиру профессора из ДнепраРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Отрезали кусок волос: в Днепре вблизи школы напали на ученицу
    Новости Днепра
    Сегодня 17:59
    Отрезали кусок волос: в Днепре вблизи школы напали на ученицу

    В Днепре возле школы напали на девушку и отрезали ей…

    Для правильного начисления выплат: как на портале ПФУ жителю Днепра изменить свои данные
    Новости Днепра
    Сегодня 17:19
    Для правильного начисления выплат: как на портале ПФУ жителю Днепра изменить свои данные

    Каждый житель Днепра может самостоятельно внести изменения в свои данные…

    Стало известно, когда автовокзал в Днепре возобновит полноценную работу
    Новости Днепра
    Сегодня 17:10
    Стало известно, когда автовокзал в Днепре возобновит полноценную работу

    Автовокзал в Днепре частично возобновил работу.

    Разбирают на кирпичи: в Днепре на Мандрыковской разрушился 130-летний 3-этажный дом
    Новости Днепра
    Сегодня 15:39
    Разбирают на кирпичи: в Днепре на Мандрыковской разрушился 130-летний 3-этажный дом

    В Днепре на улице Мандрыковской разрушился дом, стоявший здесь с…

    Последние новости

    Отрезали кусок волос: в Днепре вблизи школы напали на ученицу
    Отрезали кусок волос: в Днепре вблизи школы напали на ученицу

    В Днепре возле школы напали на девушку и отрезали ей волосы.

    Сегодня 17:59
    2
    просмотров
    Для правильного начисления выплат: как на портале ПФУ жителю Днепра изменить свои данные
    Для правильного начисления выплат: как на портале ПФУ жителю Днепра изменить свои данные

    Каждый житель Днепра может самостоятельно внести изменения в свои данные на портале ПФУ. В реестре застрахованных лиц создана персональная электронная учетная карточка с уникальным номером, где «записаны» все данные о застрахованном человеке, необходимые для вычисления и назначения страховых и пенсионных…

    Сегодня 17:19
    2
    просмотров
    Стало известно, когда автовокзал в Днепре возобновит полноценную работу
    Стало известно, когда автовокзал в Днепре возобновит полноценную работу

    Автовокзал в Днепре частично возобновил работу.

    Сегодня 17:10
    8
    просмотров
    Разбирают на кирпичи: в Днепре на Мандрыковской разрушился 130-летний 3-этажный дом
    Разбирают на кирпичи: в Днепре на Мандрыковской разрушился 130-летний 3-этажный дом

    В Днепре на улице Мандрыковской разрушился дом, стоявший здесь с 1885 года.

    Сегодня 15:39
    2
    просмотров
    Из-за обстрелов в Днепре повреждены школа, два детсада, семь админпостроек, рынок и еще пять домов
    Из-за обстрелов в Днепре повреждены школа, два детсада, семь админпостроек, рынок и еще пять домов

    В Днепре уточнили информацию о разрушении в результате ракетного удара.

    Сегодня 14:52
    5
    просмотров
    Делали халву и был тупик омнибусов: необычные факты о проспекте Поля в Днепре
    Делали халву и был тупик омнибусов: необычные факты о проспекте Поля в Днепре

    Проспект Поля в Днепре – один из самых старых и самых популярных в Днепре. Сначала тут находились частные дома, а часть проспекта была самым настоящим полем, неподалеку размещался цыганский табор и рынок, потом территория стала стремительно застраиваться.

    Сегодня 14:45
    8
    просмотров
    Отменили ряд пригородных поездов и электричек из Днепра
    Отменили ряд пригородных поездов и электричек из Днепра

    Ряд электричек и пригородных поездов остановит движение.

    Сегодня 14:17
    4
    просмотров
    Снова ударили ракетой Х-22, количество жертв может возрасти: Филатов объявил траур в Днепре
    Снова ударили ракетой Х-22, количество жертв может возрасти: Филатов объявил траур в Днепре

    В Днепре 20 апреля объявили Днем траура.

    Сегодня 13:37
    11
    просмотров
    Погнутый флюгер и разбитые окна: в Днепре разрушается ресторан «Старая башня», признанный памятником архитектуры
    Погнутый флюгер и разбитые окна: в Днепре разрушается ресторан «Старая башня», признанный памятником архитектуры

    Ресторан «Старая башня» недавно был признан памятником архитектуры. Уже более 10 лет здание находится в упадке. Его несколько раз пытались продать, но безуспешно.

    Сегодня 13:09
    5
    просмотров
    Без мамы — двое детей: на Днепропетровщине из-за ракетного удара погибла работница УЗ
    Без мамы — двое детей: на Днепропетровщине из-за ракетного удара погибла работница УЗ

    В Днепропетровской области погибла железнодорожница.

    Сегодня 12:55
    10
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх