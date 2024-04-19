Прямое попадание: ракета разрушила квартиру профессора из Днепра

В результате обстрела Днепра 19 апреля прямым попаданием уничтожило квартиру сотрудника ДНУ.

Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Днепровского национального университета им. Олеся Гончара.

Сегодня в результате вражеской ракетной атаки получили повреждения жилье двух сотрудников университета. Речь идет о профессоре кафедры прикладной радиофизики, электроники и наноматериалов Олеге Дробахине и доценте кафедры кибербезопасности и компьютерно-интегрированных технологий Сергее Божко.

В результате прямого попадания разрушена квартира профессора Олега Дробахина. К счастью, все члены семьи – не пострадали! Квартира доцента Сергея Божко осталась без окон и дверей. Коллегам нужна помощь. Верим в силу поддержки университетского общества и начинаем сбор средств на помощь семьям, — говорится в сообщении.

Узнать, как можно помочь пострадавшим, можно ТУТ.

Напомним, с утра 19 апреля Днепр атаковали ракетами. Больше всего пострадал дом на Вокзальной площади. Как сообщил мэр Днепра Борис Филатов, по пятиэтажке могли ударить ракетой х-22.

20 апреля в Днепре объявили Днем траура по пострадавшим в результате ракетных обстрелов.

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