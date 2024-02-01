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При какой сумме долга жителям Днепра еще не будут отключать свет

Сегодня 12:31
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Назвали сумму долга при какой человеку еще не будут отключать свет

Новости Днепра про При какой сумме долга жителям Днепра еще не будут отключать свет

С января в Украине начали извещать должников, которым должны отключить электроэнергию. Ведь по закону перед тем, как отрезать электричество, компания-поставщик должна предупредить потребителя у которого есть задолженность, об этом.

Компании обещали начинать отключение с тех, у кого большие долги. На законодательном уровне не указана минимальная сумма задолженности, за которую могут отрезать электричество. Однако, по словам заместителя министра энергетики Светланы Гринчук, вероятно «в безопасности» те, кто задолжал меньше прожиточного минимума, который составляет 1514 гривен.

Однако, согласно рыночным условиям, повторное подключение (после отключения – ред.) происходит за счет потребителя. Если эта сумма меньше половины прожиточного минимума, то есть 1514 гривен, тогда компания, предоставляющая услугу – оплачивает также и подключение. Поэтому логично, что компании не будут отключать, вероятно, свет тем потребителям, у кого эта сумма задолженности меньше”, – пояснила замминистра энергетики и добавила, что это по “экономическим соображениям”.

То есть им не выгодно отключать потребителей, у которых маленькие долги. Более того, некоторые люди только за месяц платят сумму, равную прожиточному минимуму.

Всех, кто в зоне риска должны предупредить.

Это в течение 10 дней будут вестись консультации о том, готов ли потребитель сразу уплатить долг. Также есть возможность заключить дополнительный договор по реструктуризации долга, то есть определить графики погашения и суммы, – отметила замминистра.

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