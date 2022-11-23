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  • Прожил всего 2 дня: во время обстрела роддома в Запорожской области погиб мальчик

Прожил всего 2 дня: во время обстрела роддома в Запорожской области погиб мальчик

Сегодня 09:00
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Российские войска ночью 23 ноября обстреляли ракетами родильное отделение больницы в Волнянске в Запорожской области.

Новости Днепра про Прожил всего 2 дня: во время обстрела роддома в Запорожской области погиб мальчик

Об этом пишет в Telegram глава Запорожской ОВА Александр Старух.

В результате атаки погиб новорожденный. На месте работают спасатели.

«Ночью российские твари обстреляли огромными ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы. Горе переполняет наши сердца — убит младенец», — написал Старух.

Новости Днепра про Прожил всего 2 дня: во время обстрела роддома в Запорожской области погиб мальчик

Новости Днепра про Прожил всего 2 дня: во время обстрела роддома в Запорожской области погиб мальчик

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