Прожил всего 2 дня: во время обстрела роддома в Запорожской области погиб мальчик

Об этом пишет в Telegram глава Запорожской ОВА Александр Старух.
В результате атаки погиб новорожденный. На месте работают спасатели.
«Ночью российские твари обстреляли огромными ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы. Горе переполняет наши сердца — убит младенец», — написал Старух.
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