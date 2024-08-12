Провокация РФ на ЗАЭС: каков радиационный фон в Днепре и области

В Днепре и области проверяют показатели радиационного фона после провокаций РФ на Запорожской АЭС.

На 12 августа радиационный фон в норме. Такую информацию предоставил Украинский гидрометцентр и председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Отмечается, что в 100 км зоне на подконтрольной территории есть данные автоматизированных датчиков контроля радиационного состояния. За ними техногенные радионуклиды в атмосферном воздухе в течение суток не проявлялись, а показатели находились в пределах естественного фона и составляют 0,10 — 0,12 мк36/час.

Все соответствующие службы работают и продолжают поддерживать ситуацию под постоянным контролем. Впрочем, обеспечить полную безопасность нельзя, пока Украина не вернет контроль над Запорожской станцией. От мирового сообщества и МАГАТЭ должна быть жесткая реакция на действия окупантов, — написал Лукашук.

В Днепре все тоже в норме. По информации от проректора по научной работе в Днепровском национальном университете имени Олеся Гончара Олега Маренкова, периодически измеряющего радиационный фон в областном центре, показатели излучения остаются в пределах нормы.

Напомним, вечером 11 августа жители Никопольского района забили тревогу, увидев черный дым на ЗАЭС, что на противоположной стороне высохшего Каховского водохранилища. Позже руководитель РВА Евгений Евтушенко сообщил, что возгорание действительно произошло, но не на самой ЗАЭС, а на градирнях — оккупанты подожгли автомобильные шины в большом количестве, чтобы обвинить Украину в обстреле станции.

В пресс-службе НАЭК «Энергоатом» впоследствии сообщили, что пожар произошел около 20:00 на территории ЗАЭС на объекте технического водоснабжения. В результате этого произошло возгорание на градирне. Повреждено техническое оборудование.

По состоянию на 7 часов 12 августа пожар был потушен.

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