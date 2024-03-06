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  • Проводник поезда, едущего через Днепр, не пускал женщин в вагон, пока первым не зайдет мужчина

Проводник поезда, едущего через Днепр, не пускал женщин в вагон, пока первым не зайдет мужчина

Сегодня 11:30
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Суеверного проводника встретили пассажирки поезда Львов - Запорожье.

Новости Днепра про Проводник поезда, едущего через Днепр, не пускал женщин в вагон, пока первым не зайдет мужчина

На днях проводник поезда, следовавшего из Львова в Запорожье, не пускал пассажирок в вагон, потому что первым должен зайти мужчина. Об инциденте рассказала на своей Facebook-странице военнослужащая и писательница Ирина Бобик.

Ирина собиралась поехать поездом Укрзализныци, но при посадке ее и других пассажирок не пускали в поезд. По словам суеверного проводника, первым должен зайти мужчина.

Укрзализныця — Ukrzaliznytsia, не могли бы вы провести инструктаж среди ваших проводников о недопустимости проявлений сексизма на рабочем месте? Суть ситуации: сегодня во Львове, при посадке пассажиров в поезд »Львов-Запорожье» 128 ЛБ НШ господин проводник, Ковбасюк Петр Петрович, отказывался начинать посадку пассажирок в вагон, аргументируя, что первым должен зайти мужчина-пассажир (мужчины не было, и группа пассажирок ждала на перроне) На мои попытки разрешить ситуацию мирно (я напомнила господину проводнику, что 21 век на улице, и что женщины тоже люди) господин проводник не реагировал. нас в вагон, – рассказала Ирина.

Новости Днепра про Проводник поезда, едущего через Днепр, не пускал женщин в вагон, пока первым не зайдет мужчина

Заметим, действительно существуют народные предрассудки о том, что первым в какое-то помещение должен заходить мужчина, чтобы не было неудач, однако сейчас эти верования выглядят дико.

На ситуацию также отреагировали в УЗ. Представители компании извинились перед пассажиркой и пообещали провести инструктаж проводникам, чтобы не допустить таких ситуаций в будущем.

Новости Днепра про Проводник поезда, едущего через Днепр, не пускал женщин в вагон, пока первым не зайдет мужчина

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Новости Днепра про Проводник поезда, едущего через Днепр, не пускал женщин в вагон, пока первым не зайдет мужчинаУкраїнська Новости Днепра про Проводник поезда, едущего через Днепр, не пускал женщин в вагон, пока первым не зайдет мужчинаРусский

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