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  • Проверка слухов: правда ли, что в Днепре на озере Котлован будут брать деньги за посещение

Проверка слухов: правда ли, что в Днепре на озере Котлован будут брать деньги за посещение

Сегодня 13:30
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Шутка ли это, читайте в нашем материале!

Новости Днепра про Проверка слухов: правда ли, что в Днепре на озере Котлован будут брать деньги за посещение

В Фейсбук-сообществе Adm_indus вчера, 1 апреля, появилась информация о том, что с 1 июня на озере Котлован, что в Индустриальном районе, будут брать деньги за посещение. Кроме того, там запретят употреблять алкоголь и будут дежурить сотрудники ТЦК.

С началом нового пляжного сезона посещение Котлована будет платным. Озеро и близлежащие территории отдали в аренду ООО Byd-lo Stopping и уже с 1 июня с посетителей будут брать плату в размере 50 гривен с человека, дети до 8 лет – бесплатно, дети до 18 лет – 20 гривен. Арендатор обязуется привести в порядок пляж, очистить берег и дно в районе купания, установить скамейки, кабинки для переодевания, биотуалеты. Также берет на себя уборку и вывоз мусора. На Котловане будут организованы турниры по пляжному волейболу, бадминтону, развлечения для детей, вечерний кинотеатр под открытым небом. По желанию каждый может воспользоваться пластиковыми лежаками, закупленными арендатором. Еще одно нововведение – на Котловане строго запрещено употреблять алкогольные напитки и появляться в состоянии опьянения. Для контроля за этим все лето будет круглосуточно дежурить бригада патрульной полиции совместно с сотрудниками Индустриального ТЦК (военкомата). Курить сигареты можно будет только в специально отведенной зоне, расположенной вдали от пляжа, – говорится в сообщении.

Новости Днепра про Проверка слухов: правда ли, что в Днепре на озере Котлован будут брать деньги за посещение

Больше всего, что это первоапрельская шутка, ведь нигде такой информации нет. Да и в комментариях под постом местные жители пишут, что это шутка: «1 апреля, никому не верю))»; “Если честно, это было неплохо. Но бухать в рамке приличия норм. Жаль, что это 1 апреля» и т.д.

Новости Днепра про Проверка слухов: правда ли, что в Днепре на озере Котлован будут брать деньги за посещение

Новости Днепра про Проверка слухов: правда ли, что в Днепре на озере Котлован будут брать деньги за посещение

Новости Днепра про Проверка слухов: правда ли, что в Днепре на озере Котлован будут брать деньги за посещение

Поэтому проверяйте информацию и не верьте всему, что пишут в сети!

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Новости Днепра про Проверка слухов: правда ли, что в Днепре на озере Котлован будут брать деньги за посещениеУкраїнська Новости Днепра про Проверка слухов: правда ли, что в Днепре на озере Котлован будут брать деньги за посещениеРусский

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