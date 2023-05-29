Противник нанес 97 авиационных ударов: ситуация на фронте сегодня 29 мая

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили 19 вражеских атак.

Российская Федерация, не считаясь с потерями, продолжает вести захватническую войну. Продолжает пренебрегать Международным гуманитарным правом, наносит удары, производит обстрелы не только военных, но и гражданских объектов.

Сегодня ночью российские террористы нанесли очередной ракетный и авиационный удар «шахедами» по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

В целом, за прошедшие сутки противник нанес 97 авиационных ударов, в частности, было применено 59 иранских ударных БпЛА «Shahed». 58 из них уничтожены нашими защитниками.

Также враг совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На полигоны Беларуси прибывают определенные подразделения вооруженных сил РФ для проведения мер боевой подготовки перед отправкой на войну в Украину.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки нанес авиационных ударов в районах Кондратовка, Басовка, Могрца, Мирополья, Славгород Сумской области и Плетеновка, Волчанские Хутора Харьковской.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гута-Студенецкая, Карповичи, Тимоновичи, Железный Мост, Галагановка, Муравей, Ходыно Черниговской области;

Нововасиловка, Середина-Буда, Прогрес, Демьяновка, Ходыно, Мануховка Сумской области, а также Липцы, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Малая Волча и Бударки в Харьковской.

На Купянском направлении противник в течение прошлых суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодежное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение прошлых суток противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах Ягодного Харьковской области; Сергеевки, Белогоровки Луганской области; Ивановки, Спорного, Рай-Александровки, Веселого Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области; Торское, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия северо-восточнее Орехово-Василовки и в направлении Ивановского. Нанес авиационных ударов в районах Предтечино, Белая Гора, Курдюмовка, Нью-Йорк, Яблоновка Донецкой области.

От вражеских обстрелов пострадали Васильевка, Приволье, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районах Авдеевка, Водяное, Первомайское Донецкой области.

Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили 12 атак противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар возле Марьинки. В то же время, вражеским обстрелам подверглась также Победа Донецкой области.

В Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Великой Новоселки Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Угледара. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковиевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар в районе Берислава Херсонской области. Совершил обстрелы населенных пунктов Времивка, Новополь Донецкой области;

Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки и Степногорск Запорожской области;

Золотая Балка, Михайловка, Веселое, Казацкое, Николаевка, Львове, Ивановка, Антоновка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Потери врага

Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 6 – по его зенитно-ракетным комплексам.

Нашими защитниками за прошедшие сутки был уничтожен вражеский БПЛА разведывательного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, зенитный ракетный комплекс С-300 и зенитный ракетный комплекс Тор, 6 пунктов управления, станцию радиоэлектронной борьбы, артиллерийское подразделение на огневой позиции и состав боеприпасов противника.

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